Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom će ostati djelovi više opština, saopšteno je iz CEDIS-a.

Izvor: MONDO/Vlada Crne Gore/S. Matić

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Goljemada, Zagora, Orahovo.

– u terminu od 08 do 17 sati: Duške, Jablan, Ljevaja, Krkor, Kami, Lijeva Rijeka, Grbi Do, Kraljevac, Brskut, Dubaja, Lopate, Slacko, Gomilice, Širalija, Mali Raj, Veruša, Han Garančića, Opasanica, Ljevorečke Tuzi, Uvač, Pajkov Vir, odmaralište Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero i Ubogi Do.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, Slap Zete.

Cetinje

– u terminu od 09 do 15 sati: Očevići, Začir, Dubova, Strugari, Ceklin, Tunel Mekavac, Dobrsko Selo i Ulići (kratkotrajno isključenje)

– u terminu od 09 do 15 sati: Markov Do, Bokovo, Đinovići, Štitari, Kosijeri, Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

– u terminu od 07 do 18 sati: Komplet Župa Nikšićka, Seoca, Rudnici boksita.

– u terminu od 08 do 15 sati: Lukovo, Raspuće, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Raštica (Pometenik), Busak, Muževice, Lastva Donja, Lastva Gornja, Trepča.

Budva

– u terminu od 08 do 17 sati: djelovi naselja: Vrh Lazi, Grđevica, Podostrog, Mendule i Maine.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Ulcinjske Krute prema školi.

Kotor

– u terminu od 08 do 15 sati: Dobrota Zrenjaninsko, Opareni Brijeg, Donji put od konobe Portun do Palate Kamenarović, Autokamp, Daošine, Sveta Vrača, Specijalna psihijatrijska bolnica-prekidi napajanja u trajanju do 30 minuta, u periodu izvođenja radova.

– u terminu od 08 do 08:05 sati: Zagora, Krimovice, Platamuni, Trsteno.

– u terminu od 08:05 do 14:55 sati: Glavatičići.

– u terminu od 14:55 do 15 sati: Zagora, , Krimovice, Platamuni, Trsteno.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Sela: Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta i dio sela Prisoja. Katuni: Štavna, Kobilj Do, Gradišnjica i Rudo Brdo. Planinski prevoj Trešnjevik.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Kaludra, Dio sela Šekular, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Talum, Sela: Petnjik, Dapsiće, Tmušiće, Batuni- od Ciglane do Maršine Bare, Ranč, Hotel Lokve, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Luge, Rovca i Lisijevo Polje, fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta “Nikola DOO”, benzinska stanica “ZATON” i “EKO”, TC LAKOVIĆ.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Zaton-Klinac, Njegnjevo, Lješnica (središnji dio naselja), Sutivan, Zaton, Prijelozi 2, Babića brijeg, Nedakusi.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela: Bucelj, Kačanik, Dolja, Veternik, Grebaje, Grnčar, dio naselja Bedluci.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Biočinovići, Drpe, Selišta, Rijeka Mušovića, Paljevine, mHE ‘Paljevinska’, Ski centar ‘1450’, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Đuđevina, Međuriječje.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Čuklin, Ckara, Ravni, Krstac-Šundek, Siga, Pobrsijevići, Jakovići 1 i2, Jokići, Stričina, Slatina, Gojakovići, Osredine, Zaboj, Crvena Lokva, Gostilovina, Kaludra, Bistrica, mHE Ljevak, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Opština Petnjica, sela: Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Azane, Vrsajke, Dašča Rijeka i Kruščica, repetitor Đuđ, pogon za preradu drveta- Radmanci, Srednja i osnovna škola, dio sela Savin Bor, Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja La vista, firma TREF.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 16 sati: Zbljevo, Vidre, Bučje, Gosteč, Zadublje, Hoćevina, Šljivansko, Pliješevina, Hodžići, Borovica.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Mašnica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Grahovača.

Šavnik

– u terminu od 09 do 10:30 sati: Gornja Bukovica, fabrika vode Diva u Gusarevcima, Boan, Hotel Boan, Tušinja, Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, zaključili su iz CEDIS-a.