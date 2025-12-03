Oblačno, povremeno kiša

U Crnoj Gori danas će biti umjereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, a na jugu ponegdje i sa pljuskovima i grmljavinom.

Na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku biće znatno manje padavina, saopšteno je iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.