Oblačno, povremeno kiša
U Crnoj Gori danas će biti umjereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, a na jugu ponegdje i sa pljuskovima i grmljavinom.
Na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku biće znatno manje padavina, saopšteno je iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.
U drugom dijelu dana očekuju se duži periodi suvog vremena.
Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera, na primorju ponegdje pojačan, istočnih smjerova.
Jutarnja temperatura vazduha od jedan do 11, najviša dnevna od četiri do 16 stepeni.