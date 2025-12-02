ASK će ispitati da li je ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj ugrozio javni interes potpisujući prošle godine ugovor kojim je za pravno zastupanje angažovao firmu Ivana Raičevića, supruga državne sekretarke u tom Ministarstvu Ane Raičević.

Izvor: gov.me/B.Ćupić

Taj ugovor je potpisan u januaru 2024, nije oročen, a njime je predviđena naknada u paušalnom iznosu od 1.500 eura. Radi se o advokatsko-ortačkom društvu (AOD) “Tripković and Raičević”, gdje su partneri Raičević i državni sekretar u Ministarstvu pomorstva Pavle Tripković, prenose Vijesti.

Kako saznaju “Vijesti”, AOD “Tripković and Raičević” je angažovana i pored stava kancelarije instituta Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa (ZIPI) da ministarstva u upravnim sporovima treba da zastupaju zaposleni pravnici u pravnim službama, dok ih u ostalim slučajevima zastupa ZIPI.

Na pitanje zašto su angažovali tu firmu, uzimajući u obzir da ministarstva nisu pravna lica i da ih zastupa kancelarija ZIPI-ja, iz resora Đeljošaja tvrde da je zastupanje pred sudovima u Crnoj Gori uređeno nizom zakona, i tvrdnja da Ministarstvo može zastupati isključivo Zaštitnik “jednostavno nije tačna”.

“...To ne tvrdimo mi, nego Vrhovni sud Crne Gore”, kazali su iz tog Ministarstva.

Oni su objasnili da je Vrhovni sud Crne Gore u više svojih presuda jasno potvrdio da je sud inače dužan da vodi računa po službenoj dužnosti da li je neko ovlašćen za zastupanje i da inače ne bi dozvolio da neko zastupa ko to nema pravo.

“Nemamo svojstvo pravnog lica, ali imamo svojstvo stranke u postupku koja se po zakonu može zastupati sama ili preko punomoćnika shodno Zakonu o parničnom postupku. Ne postoji nijedan propis koji ograničava mogućnost da nas zastupa advokat pa je Vrhovni sud dao mišljenje da sve radnje koje je advokat preduzeo imaju dejstvo kao da smo ih mi preduzeli. Nije prekšen Zakon o državnoj imovini jer je zaštitnica ovlašćena da zastupa državne organe i javne službe u postupcima koji se tiču zaštite državne imovine koja je u svojini Crne Gore, a u upravnim sporovima sud odlučuje o zakonitosti upravnog akta kojim se utvrđuje ili utiče na prava obaveze i pravne interese fizičkog i pravnog lica. Iz svega navedenog proizilazi da je Ministarstvo imalo i ima pravo da angažuje advokata u postupcima zastupanja pred sudovima”, odgovorili su iz Ministarstva ekonomskog razvoja, poručujući da “dobro znaju iz kojih krugova potiče ovakav stav i naručeni tekst”.

“...Jer ste i ranije o ovoj temi pisali, tada pozivajući se na advokata Tripkovića, a sada pokušavate istu tezu provući drugim putem - ali s istim ciljem”, naveli su iz MER-a u odgovoru, aludirajući na prilog televizije “Vijesti” od prije godinu.

Oni, međutim, nijesu odgovorili na pitanja u vezi sa brojem pravnika u pravnoj službi tog resora. O saradnji sa MER-om nije odgovarala ni AOD “Tripković and Raičević”.

Iz Agencije za sprečavanje korupcije su “Vijestima” kazali da će “u najkraćem roku pokrenuti postupak po službenoj dužnosti u vezi sa predmetnim navodima”.

“Nakon što budu prikupljene informacije i podaci od svih relevantnih subjekata, utvrdićemo da li u konkretnom predmetu postoji ugrožavanje javnog interesa. Po okončanju postupka, o tome ćemo, kao i do sada, u najkraćem roku obavijestiti javnost”, kazali su iz Agencije.



Iz kancelarije zaštitnika poručuju da je sporan stav vijeća Vrhovnog suda koje je u brojnim odlukama, kroz priznato svojstvo stranke, tumačilo da javnopravni organ može da angažuje advokata kao punomoćnika ako nije procesno sposobna stranka.

Oni su ocijenili da im je Vrhovni sud na taj način, kontradiktornim tumačenjem zakonskih odredbi i suprotno Zakonu o državnim organima koji nemaju svojstvo pravnog lica, dao za pravo da zaključuju ugovore sa advokatskim kancelarijama, koje ih dalje zastupaju pred Upravnim sudom.

“Ovakvim postupanjem, Vrhovni sud Crne Gore je obesmislio odredbe Zakona o upravnom sporu i uputio državne organe na nezakonito postupanje. Intencija zakonodavca nije bila da olakša posao zaštitniku, a da državni organi angažuju advokate, već je tim državnim organima sa namjerom neposrednog učešća kao donosioca odluke dao svojstvo stranke, ali ne i svojstvo pravnog lica, što je Vrhovni sud previdio. Odluke Vrhovnog suda biće predmet preispitivanja Ustavnog suda”, najavili su iz institucije Zaštitnika.

“Vijesti” su Ministarstvo finansija (MF) pitale da li je ugovor o angažovanju advokatske kancelarije mogao biti zaključen bez javne nabavke, imajući u vidu da je tržište advokatskih usluga u Crnoj Gori veliko i da je posao dodijeljen kancelariji čiji je polovični vlasnik suprug državne sekretarke u tom resoru. Pitali smo i da li bi sprovođenje javne nabavke otklonilo eventualne sumnje na mogući sukob interesa.

Iz Ministarstva su odgovorili da Zakon o javnim nabavkama u pojedinim slučajevima omogućava izuzeća, navodeći da je “članom 14 stav 1 tačka 5 propisano da se ovaj Zakon ne primjenjuje na pružanje pravnih usluga…”, uključujući zastupanje advokata pred sudovima, organima u zemlji i inostranstvu, međunarodnim sudovima, te u arbitražama i mirnom rješavanju sporova, kao i “savjetodavne usluge advokata radi pripreme za zastupanje u arbitraži ili mirnom rješavanju sporova”.

Dodaju da je na naručiocu odgovornost da pravilno primijeni izuzeća.

“Sve druge pravne usluge koje se ugovaraju, a koje nijesu prepoznate članom 14 Zakona, naručilac je dužan da sprovede kroz javnu nabavku”, naglasili su iz MF.

Iz Ministarstva podsjećaju i da je sukob interesa precizno regulisan zakonodavstvom:

“Odredbama članova 40, 41, 42 i 43 Zakona o javnim nabavkama dalje je preciziran sukob interesa u postupcima javnih nabavki o kojem se stara naručilac.”

U tim odredbama, pored ostalog je navedeno, da sukob interesa između naručioca i privrednog subjekta postoji i “ako predstavnik naručioca koji djeluje u ime i/ili za račun naručioca, koji sprovodi postupak javne nabavke, ima direktno ili indirektno finansijski, privredni ili drugi lični interes koji može da utiče na njegovu nepristrasnost i nezavisnost u sprovođenju postupka javne nabavke”...



Iz MER-a su ponovili da su “u skladu sa zakonom” angažovali advokatsku kancelariju, kako bi zaštitili državni interes.

“Rezultat je jasan a država je iz tih predmeta u na osnovu dosuđenih troškova (višestruko) prihodovala u odnosu na same troškove koje je imala za advokatske usluge. Ovo upravo iz razloga sto smo i prilikom zaključivanja samog ugovora vodili računa o državnom interesu i ugovorili mjesečni paušalni iznos za sve radnje a dosuđeni troškovi su pripali upravo državi, tj. njenim građanima čije interese i štitimo. Nažalost, pojedincima nije važno što je sačuvan novac građana, jer su navikli da se slični sudski procesi prepuštaju da država gubi”, rekli su oni “Vijestima”.

Iz MER-a su istakli da je postupano u potpunosti zakonito, transparentno i odgovorno i da je advokatska kancelarija “Tripković i Raičević” bila angažovana privremeno, odnosno nepunih pet mjeseci u 2024. godini, a za koji period je isplaćeno 7.050 eura plus PDV.

Kako su objasnili iz resora kojim rukovodi Đeljošaj, ta advokatska kancelarija je ostvarila rezultate u korist države koji se mjere u iznosu od 18.242 eura.

“Suvišno je napomenuti šta po državu znači svaki nepotrebno izgubljeni predmet. Ovo je krucijalno, a za vas, nažalost, je važnije kako se neko zove i preziva. Očigledno vas ne interesuje koliko je država dobila i sačuvala, već imate druge motive i ciljano napadate profesionalce koji svoj posao obavljaju zakonito i u interesu Crne Gore”, odgovorili su oni “Vijestima”.

Još jednom su ponovili da je Vrhovni sud u svojim presudama potvrdio apsolutno pravo Ministarstva da u tim sporovima bude zastupano od strane advokata.

“U prilog tome kakav je rad i rezultat Ministarstva je i podatak da je, u sporovima po osnovu Zakona o ostvarivanju prava na finansijsku podršku licima koja su bila zaposlena u privrednim društvima u sektoru rudarske i metalske industrije, donijeto 155 presuda Vrhovnog suda od čega su 145 u korist Ministarstva”, kazali su oni.

Upitali su novinarku i “zašto pokušava da pobjedu države predstavi kao problem”, naglašavajući da je to “na vašoj savjesti”.

Iz tog resora su istakli da su jedino ministarstvo koje je “stoprocentno realizovalo plan rada Vlade, i koje je direktno rukovodilo procesima zatvaranja četiri od devet poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom”.

“Znamo da upravo ti rezultati smetaju određenim strukturama, pa se zato pokušava skrenuti pažnja sa uspjeha na izmišljene teme i to bez ijednog konkretnog argumenta, već isključivo propagandistički. Ministarstvo će i ubuduće djelovati isključivo u okviru zakona, u zaštiti državnog interesa i javnog novca, bez obzira na pokušaje manipulacije i pritisaka”, istakli su oni.

Đeljošajeva svastika Ivona Savićević direktorica je Direktorata za međunarodnu saradnju, evropske integracije i implementaciju EU fondova u njegovom resoru.

“Vijesti” su i o tome pisale početkom prošle godine.

Taj ministar i potpredsjednik Vlade nikada nije odgovorio na pitanja redakcije u vezi sa tim što mu je svastika jedan od najbližih saradnika.