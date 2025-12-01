Očekuje podršku odbornika gradskog parlamenta. Ukoliko do toga ne dođe, Glavni grad bi morao novčano da pomaže ovo preduzeće koje je već nagomilalo po tri miliona eura duga prema Deponijama i Poreskoj upravi.

Izvor: Čistoća Podgorica

Da bi gradsko preduzeće Čistoća d.o.o. Podgorica uspjelo da ostvaruje pozitivne bilanse, a ne da nastavlja da gomila dugove i zavisi isključivo od pomoći Glavnog grada, neophodno je da poveća cijene svojih usluga, što su zahtijevali još prije pet godina. Navodeći da su plate zaposlenih od tada porasle oko 50 odsto, cijena goriva 30, a opreme 10-15 procenata, te da je potrebno nastaviti ulaganje u vozni park i opremu, direktor ovog preduzeća Denis Hot poručuje da su se odavno stvorili uslovi da cijene odvoza komunalnog otpada povećaju sa sadašnjih četiri i po na devet centi po kvadratnom metru domaćinstva, piše Pobjeda.

Takođe, navodeći da je za to dobio neformalnu podršku Glavnog grada, najavljuje da će konačan predlog odluke, koji će uraditi uz pomoć kolega iz Udruženja komunalne privrede, ući u skupštinsku proceduru početkom naredne godine.

Očekuje podršku odbornika gradskog parlamenta. Ukoliko do toga ne dođe, Glavni grad bi morao novčano da pomaže ovo preduzeće koje je već nagomilalo po tri miliona eura duga prema Deponijama i Poreskoj upravi.

Za preduzeće Čistoća za narednu godinu opredijeljen je budžet od 2,8 miliona eura, koji se odnosi na javnu funkciju, ali ne i na ulaganja. Zbog toga će ponovo insistirati da se povećaju cijene usluga odvoza smeća, tim prije što imaju velika dugovanja prema Deponiji i Poreskoj upravi.

Navodeći da je 2,8 miliona eura za javnu funkciju bilo izdvojeno i prošle godine, a da je u prethodnom periodu bilo 1,9 miliona eura, direktor Čistoće pojašnjava da im se više novca izdvaja u skladu sa granskim kolektivnim ugovorom.

Podsjetivši da su prošle godine dobili 2,1 milion za nabavku vozila, a da je ove godine opredijeljeno pola miliona eura, očekuje da će taj iznos do kraja godine biti veći.

Hot podsjeća i da je povećanje cijena usluga najavio još prije više od dvije godine, a da je prije pet godina odbornike u Skupštini glavnog grada upozorio da je cijena tada pogrešno određena, te da će Čistoća biti u problemu i da će se pojaviti dugovanja prema Deponijama.

“Naša cijena je četiri i po centa po metru kvadratnom domaćinstva, nije se mijenjala od 2020. godine, kada je pogrešno određena i od tada su krenuli problemi finansiranja preduzeća Čistoća… Mi sada imamo dug prema Deponijama oko tri miliona i poreski dug na tom nivou. Vidjećemo kakvi su planovi Glavnog grada, ako budu planirali da ulažu u opremu, možemo sa tom cijenom da idemo, ali ako nijesu, mi moramo povećati cijenu usluga kako bismo finansirali opremu i ostale troškove”, poručuje Hot, uz napomenu da rade u izuzetno neuslovnim prostorijama, te da se i tu treba ulagati.

Kako navodi, prema najavljenom novom cjenovniku prosječan račun za domaćinstvo trebalo da bude veći za nekih dva – tri eura. Kako dodaje, uključiće i kolege iz Udruženja komunalne privrede koje su već uradile kalkulacije za ostala preduzeća na teritoriji Crne Gore.

“Otprilike prosječan račun za domaćinstvo sada je oko tri eura, trebalo bi da se poveća dva do tri eura. Prema našoj ranijoj kalkulaciji, ta cijena je trebalo da bude upravo tolika, ali je iz određenih političkih razloga nijesu prihvatili odbornici”, navodi Hot, uz napomenu da je ona u Baru sada 12 centi po kvadratnom metru (gdje je uračunata i obaveza prema deponiji), a u Bijelom Polju 14 centi po kvadratnom metru, plus euro i po po računu za kabasti otpad.

Navodeći argumente za povećanje cijene odvoza otpada, direktor Čistoće kao prvi navodi to što je cijena prije pet godina pogrešno određena, te da je tada trebalo da bude devet, a ne četiri i po centa po metru kvadratnom domaćinstva.

“Od 2020. godine do danas zarade su porasle 50 odsto, po Monstatu su od 2023. godine porasle 30 odsto, na 700 zaposleneih to su dva miliona eura dodatnih troškova godišnje. Takođe, cijene ulja i goriva su porasle na nivou od nekih 30 odsto, opreme i mehanizacije od 10 do 15 odsto. Svi ti argumenti idu u prilog tome da je vrijeme da povećamo cijenu usluga. U skorijem vremenu ćemo imati konačnu cijenu”, zaključuje Hot, ne krijući ni to da imaju višak zaposlenih u administraciji, koje je zatekao kada je došao na mjesto direktora, te da imaju problema i sa velikim brojem korišćenja bolovanja.