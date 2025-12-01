Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopšteno je da će litar Eurodizela od ponoći biti jeftiniji dva centa, dok će cijene Eurosupera 98 i 95 ostati nepromijenjene.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Tako će, litar Eurosupera 98 iznositi 1,47 eura, dok će Eurosupera 95 biti 1,43 eura.

Litar Eeurodizela biće jeftiniji za dva centa i koštaće 1,38 eura.

Cijena lož ulja biće niža za tri centra i po litru će iznositi 1,27 eura.

“Saglasno odredbama Uredbe o načinu i visini elemenata na osnovu kojih se formiraju maksimalne cijene naftnih derivata („Službeni list CG“ ,broj 23/21 i 10/25 ) naredni obračun će se obaviti 15. decembra, a eventualno izmjenjene cijene naftnih derivata važiće od 16. decembra”, zaključili su, piše CdM.