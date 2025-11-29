Glavni odbor Sindikata prosvjete 12. novembra je odlučio da prihvati izmjene kojima se preciziraju iznosi dodataka, pa će se zarade vratiti na nivo prije umanjenja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vlada je juče usvojila izmjene Granskog kolektivnog ugovora (GKU) za oblast prosvjete, čijom će primjenom dodaci na zarade zaposlenih biti vraćeni na nivo koji su imali 1. jula 2025. godine.

Kako je potvrđeno, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) bi u decembru trebalo da potpiše novi GKU sa Sindikatom prosvjete Crne Gore, dok se novi obračun plata očekuje od januara 2026.

Kako prenosi portal Dan, zaposleni u osnovnim školama su od jula ove godine primali i do 50 eura niže zarade zbog centralnog sistema obračuna koji nije uvažio dodatke garantovane važećim GKU potpisanim početkom 2024. Taj obračun je trebalo da se postepeno primjenjuje do kraja godine i da uključi zaposlene u vrtićima, srednjim školama i domovima učenika i studenata.

O predloženim izmjenama GKU u prethodnom periodu pregovarali su predstavnici Ministarstva finansija, MPNI i Sindikata prosvjete.

Glavni odbor Sindikata prosvjete 12. novembra je odlučio da prihvati izmjene kojima se preciziraju iznosi dodataka, pa će se zarade vratiti na nivo prije umanjenja.

Prema novom rješenju, dodaci se više neće obračunavati na osnovni koeficijent, već na osnovnu zaradu. Takođe, za direktore i njihove pomoćnike biće uveden poseban model obračuna – pravo na dodatak tokom mandata određivaće se prema obračunskoj vrijednosti koeficijenta. Za izmjene je glasala većina članova GO Sindikata (33 za, jedan protiv, tri uzdržana).

Predsjednik GO Sindikata prosvjete Oliver Jakovljević tada je kazao da će većina dodataka biti uvećana od 1. decembra ove godine, uz ocjenu da se aktuelna Vlada nije potrudila da poboljša materijalni položaj zaposlenih u prosvjeti.

– Zarade u prosvjeti su ispod državnog prosjeka, a umjesto povećanja, dva puta su umanjivane zbog nepoštovanja GKU. Četiri mjeseca smo ukazivali na nepravičan odnos prema zaposlenima u osnovnom obrazovanju – naveo je Jakovljević, uz poruku da u budžetu za 2026. plate moraju biti uvećane najmanje 10 odsto.

Dodaci za rukovodioce i zaposlene

Za direktore ustanova sa do 450 učenika predviđen je dodatak od 0,70 obračunske vrijednosti koeficijenta, dok će oni koji vode ustanove sa više od 450 učenika primati 0,50.

Nastavnici čiji učenici osvoje jedno od prva tri mjesta na državnim ili međunarodnim takmičenjima dobiće nagrade od osam, šest ili četiri obračunske vrijednosti koeficijenta.

Najveći dodaci odnose se na razredno starješinstvo – 12 odsto osnovne zarade. Za rad u kombinovanim odjeljenjima dodatak iznosi od 7 do 15 odsto, zavisno od broja razreda, dok je za rad u dvije ili više ustanova predviđeno 5 odsto osnovne zarade. Posebni dodaci predviđeni su i za nastavnička i naučna zvanja.

Dodatke će imati i računovođe, administrativno osoblje, defektolozi, logopedi, bibliotekari, pedagozi, psiholozi i ICT koordinatori, a njihov iznos zavisiće od broja učenika u ustanovi. Dodaci su obezbijeđeni i za zaposlene u prehrani i servisu.

I dalje se čeka odluka Ustavnog suda Crne Gore o ustavnosti aktuelnog GKU iz 2024. godine, čiju je ocjenu zatražio Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa države.