Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati brojna naselja i ulice u više gradova, saopšteno je iz CEDIS-a.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Podgorica

u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Ulica Miloja Pavlovića , Dio stare Zlatice ulica Primorska, Zagora, Dio Tološa, ulica Ivangradska, Barska i Boška Buhe, Dio Tološa, naselje preko puta Volija prema Bloku 9, Naselje iza Škole Sutjeska, Ulica Bregalnička, dio ulice VII omladinske Brigade i Vladike Danila, Ulica Veliše Popovića, Ulica Lješkopoljska i Dr.Anta Gvozdenovića, dio Goljemada, Zgrade u Ulica Blaža Jovanovića iza Vrtića Sunce, Ruske Kule

u terminu od 09:00 do 17:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita,

Podgorica/Tuzi

u terminu od 08:00 do 17:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Danilovgrad

u terminu od 07:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, Slap Zete, Šabov Krug

Berane

u terminu od 09:00 do 14:30 sati: selo Kaludra, dio sela Šekular

u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Studenski Centar, Centar za djecu sa posebnim potrebama i zgrada Fleš 3, uže gradsko jezgro- djelovi ulica: Miljanja Tomičića, 13 jula, Dušana Vujoševića i Svetog Save, ulica Dragiše Radevića, Gornji Talum i dio sela Beranselo, Gimnazija, KBC Beran i benzinska stanica EKO

Andrijevica

u terminu od: 09:00 do 14:30 sati: dio sela Seoce, sela: Bojovići, Božici, Djulići, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi- zaseoci 8Krajišta, Miškovića Žar, Paljine i Japan), Gračanica, Gornje Luge, Košutiće, Ulotina, Kruševo i Zorići, dio sela Seoce oko škole, groblja, crkve, katun Balj i Repetitor, naselje oko veterinarske stanice

Rožaje:

u terminu od 08:00 do 11:30 sati: Bogaje, dio prigradskog naselja Bandžovo, dio naselja Suho Polje i naselje Nokići

u terminu od 12:00 do 14:00 sati: dio naselja Banđžovo Brdo u blizini Gimnazije, naselje Zejnelagići (prema Hurijama)

u terminu od 14:00 do 15:30 sati: dio naselja Ibarac i naselje Demići

u terminu od 08:00 do 10:30 sati: uže gradsko jezgro, dio Ulice 30. Septembar

u terminu od 09:00 do 14:30 sati: dio sela Bašča, Zaseok, Grižica

Plav

u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Vojnog Sela i dio sela Hakanje

Petnjica

u terminu od 09:00 do 14:30 sati: Ponor,Dobrodole,Vrsaljke,Bor, Savin Bor, Dašča Rijeka i Kruščica-kratkotrajna isključenja; sela: Azane i Vrševo

Bijelo Polje

u terminu od 08 do 14 sati: Goduša-škola

u terminu od 14 do 18 sati: Distributivni centar ‘Put-gross’, Stovarište ‘Solaris’, Pekara ‘Šar’

u terminu od 08 do 15 sati: Nedakusi

u terminu od 09 do 16 sati: Zaton,Zaton – Klinac,Sutivan,Muslići,Prijelozi,Godijevo,Banje selo,Rasovo,Šolje,Kovren,Cerovo,Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Čokrlije, Biokovac, Sadici, Mahala, Krstače, Bijeli potok, Pavino polje, Kovren, Vergaševići, Gorice, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grubješići, Kičava, Grab,Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton,Barice,Jabučina.

Kolašin

u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje ,Žirci,Bogutov do.

Mojkovac

u terminu od: 08 do 15 sati: Ravni, Krstac-Šundek, Siga, Pobrsijevići, Jakovići 1 i 2, Jokići, Stričine, Slatina, Gojakovići, Osredine, Zaboj, Crvena Lokva, Gostilovina, Kaludra, Bistrica, mHE Ljevak, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina,Rudnica, Čuklin.

Pljevlja

u terminu od 08:00 do 17:00 sati: Zabrnjica, Nange, Pračica, Mrčevo, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče

u terminu od 08:00 do 09:00 sati: Zgrade u ul. Mila Peruničića, ul. Ivana Milutinovića, Sutjeska, Osmana Džikića, stara stanica Policije, zgrade u ul. Kralja Petra i dio ul. 29. Novembra

Plužine

u terminu od 10:00 do 12:30 sati: Bajovo Polje, Potrk, Duba, Zaborje, Polja Pejovića, Bukovac, Miljkovac, Rudinice, Seljane , Zakamen, Donja Brezna, Pilana, Podprisoje, Gornja Brezna, Lug

u terminu od 13:00 do 15:00 sati: Ul. Baja Pivljanina, Ul. Lazara Sočice, Rosulja, Nova bolnica, Zgrada CFSSI, Samački Hotel, Goransko, Šume, Sinjac, Pivski manastir, Dio Plužina (Bazen), Seoca, Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno, Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje , Mala Crna Gora

u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Trsa

Nikšić

u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Trešnjica, Lukovo, Raspuće, Ul. IV Crnogorske, dio Njegoševe, Ul. Baja Pivljanina

u terminu od 08:00 do 16:00 sati: Ćeranića Gora, Smoljevina , Gradačka Poljana

Tivat

u terminu od 08 do 11 sati: Ruljina, Sedmi Kvart

u terminu od 08 do 13 sati: Donja Lastva, Ulica od potoka, Šetalište Seljanovo,Rahovići Mrčevac I, Gornji Dumidran.

Kotor

u terminu od 08 do 15 sati: Morinj.

Ulcinj

u terminu od 08 do 15 sati: Dio Pinješa-ulica Mujo Ulqinaku prema Cosmeticsu, dio naselja Gornja Klezna kod Redžovića.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, kazali su iz CEDIS-a.