Incident je izazvao materijalnu štetu i šokirao lokalnu zajednicu.
Prema prvim informacijama Dana , nepoznati počinioci provalili su u objekat, nanoseći materijalnu štetu na ulaznim vratima hrama. Nakon provale, uslijedilo je i skrnavljenje unutrašnjosti.
Crkveni inventar pronađen je razbacan i oštećen po cijelom hramu, što ukazuje na čin bezobzirnog vandalizma, a ne samo na pokušaj pljačke, prenosi Dan.
Incident je odmah prijavljen policiji, čiji su službenici hitno izašli na lice mjesta. Izvršen je detaljan uviđaj kako bi se prikupili svi dokazi koji bi mogli pomoći u identifikaciji i lociranju počinilaca.
Predstavnici crkvene Opštine Ulcinj izrazili su nadu da će policija brzo rasvijetliti ovaj slučaj.
" Nadamo se da će počinioci ovog gnusnog djela biti pronađeni i pravno procesuirani, da se ovako nešto ne bi više ponovilo", piše u apelu sveštenstva, naglašavajući potrebu za zaštitom vjerskih objekata i suzbijanjem ovakvih incidenata.
Ovaj čin skrnavljenja vjerskog objekta izazvao je uznemirenost i osudu javnosti, a lokalna zajednica očekuje brzu reakciju nadležnih organa.