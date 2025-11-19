Incident je izazvao materijalnu štetu i šokirao lokalnu zajednicu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

​Prema prvim informacijama Dana , nepoznati počinioci provalili su u objekat, nanoseći materijalnu štetu na ulaznim vratima hrama. Nakon provale, uslijedilo je i skrnavljenje unutrašnjosti.

Crkveni inventar pronađen je razbacan i oštećen po cijelom hramu, što ukazuje na čin bezobzirnog vandalizma, a ne samo na pokušaj pljačke, prenosi Dan.

​Incident je odmah prijavljen policiji, čiji su službenici hitno izašli na lice mjesta. Izvršen je detaljan uviđaj kako bi se prikupili svi dokazi koji bi mogli pomoći u identifikaciji i lociranju počinilaca.

​Predstavnici crkvene Opštine Ulcinj izrazili su nadu da će policija brzo rasvijetliti ovaj slučaj.

" Nadamo se da će počinioci ovog gnusnog djela biti pronađeni i pravno procesuirani, da se ovako nešto ne bi više ponovilo", piše u apelu sveštenstva, naglašavajući potrebu za zaštitom vjerskih objekata i suzbijanjem ovakvih incidenata.

​Ovaj čin skrnavljenja vjerskog objekta izazvao je uznemirenost i osudu javnosti, a lokalna zajednica očekuje brzu reakciju nadležnih organa.