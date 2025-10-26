Na osnovu preduzetih mjera i radnji, sumnja se da je prvo došlo do verbalnog a potom i fizičkog sukoga između I.P. i I.I. sa jedne i J.M. i V.M. sa druga strane, u kojem su između sebe razmijenili više udaraca.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj lišili su slobode četiri lica, J.M (29) i V.M (22) iz Ulcinja, kao i I.P. (27) iz Ulcinja i I.I (24) iz Beograda – Republika Srbija, zbog tuče u kojoj su učestvovali a koja se dogodila na javnom mjestu u Ulcinju.

Dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Ucinj je, naime, oko 00.40 časova, obaviještena da je ispred jednog ugostiteljskog objekta došlo do svađe i tuče između više lica. Na lice mjesta je odah upućena policijska patrola, zajedno sa dežurnim starješinom. Policijski službenici su pronašli i u policijske prostorije doveli navedena četiri lica.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, koji se izjasnio da se u radnjama J.M. stiču elementi bića krivičnog djela laka tjelesna povreda, na štetu I.P. kojem je nanio povredu udarcem u predjelu glave, dok se V.M, I.P. i I.I. terete da su u događaju počinili prekršaj iz čl. 10 Zakona o javnom redu i miru – fizički napad.

Osumnjičeni J.M. je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, dok su ostala tri lica privedena Sudu za prekršaje u Budvi – Odjeljenje u Ulcinju