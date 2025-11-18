Ukoliko ne obezbijedi čistu parcelu izvođaču radova, na kojoj je trenutno šator koji su postavili mještani Botuna, Glavni grad će, upozorava Nišavić, da trpi sankcije.

Izvor: Glavni grad Podgorica

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda trebalo bi da počne u naredne dvije sedmice, saopštio je za RTV Podgorica direktor podgoričkog Vodovoda Aleksandar Nišavić.

Ukoliko ne obezbijedi čistu parcelu izvođaču radova, na kojoj je trenutno šator koji su postavili mještani Botuna, Glavni grad će, upozorava Nišavić, da trpi sankcije.

Ukoliko se utvrdi da su mještani Botuna šator postavili bez neophodne saglasnosti nadležnih, potrebno ga je ukloniti, pogotovo jer se, kako kaže Nišavić, nalazi na parceli planiranoj za gradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

„Ako ne obezbijedimo čistu parcelu izvođaču radova rizikujemo da izvođač protestuje i na taj način osporava neke klauzule ugovora jer mu nijesmo omogućili neopterećen pristup za izvodjenje radova. Loptica je u našem dvorištu, dajemo pravo izvođaču radova da se buni i da Glavni grad trpi sankcije po tom osnovu“, rekao je Nišavić.

Obaveze nadležnih službi Glavnog rada su, ističe Nišavić, jasne – da vode računa o imovini i postupe u skladu sa zakonom.

„Nemam ingerencije da uputim zahtjev nadležnima da reaguju i ja se nadam da će službe u kratkom roku izvršiti inspekcijski nadzor i donijeti određeno rješenje“, kazao je Nišavić.

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda nije zagađivač, već projekat od nacionalnog značaja, ponovio je Nišavić i poručio da je interes svih da gradnja počne u predviđenom roku.