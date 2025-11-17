"Barska bolnica još jednom izražava najdublje žaljenje zbog gubitka života našeg mladog sugrađanina i još jednom moli javnost za strpljenje u rasvjetljavanju eventualne odgovornosti bilo kojeg subjekta ili institucije zbog ovog tragičnog događaja", piše u saopštenju.

Izvor: Unsplash

Opšta bolnica u Baru pokrenula je internu provjeru svih aspekata njege pružene devetogodišnjem dječaku iz tog grada, koji je preminuo prije dva dana.

"S tugom smo primili vijest o tragičnoj smrti dječaka koji je nedavno bio naš pacijent. U ovim teškim trenucima, naše misli i iskreno saučešće upućujemo porodici i bližnjima. Obavještavamo javnost i da je u skladu sa standardnim procedurama, bolnica pokrenula internu provjeru svih aspekata pružene njege. Uz razumijevanje i pravo javnosti da zna, molimo i medije i zainteresovanu javnost da dozvole nadležnim institucijama da profesionalno i nepristrasno obave sve radnje iz svojih nadležnosti kako bi eventualna odgovornost bila adresirana bez prejudiciranja i targetiranja bilo koje zdravstvene ustanove, uključujući i privatne, koje su takođe učestvovale u procesu liječenja i njege pacijenta", saopštio je direktor bolnice Miroslav Knežević.

"Barska bolnica još jednom izražava najdublje žaljenje zbog gubitka života našeg mladog sugrađanina i još jednom moli javnost za strpljenje u rasvjetljavanju eventualne odgovornosti bilo kojeg subjekta ili institucije zbog ovog tragičnog događaja", piše u saopštenju.

"Vijesti" su danas objavile da je Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo predmet povodom smrti dječaka iz Bara.

Zvaničnim saopštenjem se oglasilo i Ministarstvo zdravlja, koje je najavilo nadzor svih ustanova koje su učestvovale u zbrinjavanju dječaka.