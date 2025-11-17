Dječak je iznenada preminuo 15.novembra...

Devetogodišnji dječak iz Bara iznenada je preminuo. Dijete je tri dana prije smrti imalo boginje i visoku temperaturu, prenosi Primorski portal.

Dječak je iznenada preminuo 15.novembra, a kako prenosi Primorski portal, tri dana prije kobnog dječak je dobio boginje, imao visoku temperaturu zbog čega su ga roditelji nekoliko puta vodili kod ljekara.

Primorskom portalu je potvrđeno da su roditelji dijete poveli na pregled i pedijatru u Opštu bolnicu Bar tokom noći između petka i subote.

Međutim, dežurni pedijatar je procjenio da pacijenta te noći ne hospitalizuje. Zdravstveno stanje dječaka se dodatno pogoršalo za nekoliko narednih sati. U subotu ujutro dječak je preminuo.

Do poslednjih nekoliko dana kada je dobio boginje, dječak nije imao zdravstvene probleme.

Nalaz obdukcije bi trebalo da pokaže uzrok iznenadne smrti devetogodišnjeg dječaka.