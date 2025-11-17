"Nadzor će obuhvatiti tok pružene zdravstvene zaštite, postupanje medicinskog osoblja i ispunjenost stručnih procedura. Ovaj proces biće sproveden temeljno, objektivno i transparentno", piše u saopštenju.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministarstvo zdravlja saopštilo je da se istražuju okolnosti povodom smrti devetogodišnjeg dječaka u Baru.

Kazali su da će obdukcioni nalaz utvrditi uzrok iznenadne smrti, ali i da taj resor pokreće sveobuhvatan stručni nadzor u svim zdravstvenim ustanovama koje su učestvovale u zbrinjavanju djeteta — u privatnom i u javnom sektoru.

"Nadzor će obuhvatiti tok pružene zdravstvene zaštite, postupanje medicinskog osoblja i ispunjenost stručnih procedura. Ovaj proces biće sproveden temeljno, objektivno i transparentno", piše u saopštenju.

Uputili su saučešće porodici zbog tragičnog gubitka koji je, kako su kazali, potresao Bar i cijelu Crnu Goru i "izazvao opravdanu zabrinutost javnosti".

"Uvažavajući pravo javnosti da zna, napominjemo i da je Ministarstvo zdravlja u zakonskoj obavezi da čuva tajnost medicinskih podataka pacijenta kod kojeg je nažalost došlo do smrtnog ishoda. Ministarstvo zdravlja apeluje na javnost i medije da se uzdrže od zaključaka i špekulacija dok se ne završe svi zvanični postupci. Obdukcioni nalaz, koji će biti urađen u skladu sa medicinskim protokolima, pokazaće uzrok iznenadne smrti dječaka", piše u saopštenju.

Naglašavaju da je "u ovako tragičnim situacijama od najveće važnosti omogućiti stručnim službama da nepristrasno obave svoj posao", kao i "obezbijediti porodici mir, podršku i dostojanstvo."

Ministarstvo zdravlja će o rezultatima nadzora, kao i svim relevantnim nalazima, blagovremeno obavijestiti javnost, piše u saopštenju.