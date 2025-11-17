"Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet povodom smrti djeteta iz Bara, koji predmet se nalazi u fazi izviđaja, tokom kojeg je data naredba za obdukciju tijela, te zatraženo dostavljanje kompletne medicinske dokumentacije..."

Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet povodom smrti devetogodišnjaka u Baru.

Iz tužilaštva kojim rukovodi Lepa Medenica "Vijestima" su odgovorili da je naložena obdukcija.

"Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet povodom smrti djeteta iz Bara, koji predmet se nalazi u fazi izviđaja, tokom kojeg je data naredba za obdukciju tijela, te zatraženo dostavljanje kompletne medicinske dokumentacije i pribavljanje potrebnih obavještenja, a sve u cilju donošenja date odluke u predmetu", piše u odgovoru "Vijestima".

Primorski portal sinoć je objavio da je dječak preminuo 15. novembra, tri dana nakon što je dobio boginje, imao visoku temperaturu, zbog čega su ga roditelji nekoliko puta vodili kod ljekara.

Taj medij je objavio da su roditelji dijete poveli na pregled i pedijatru u Opštu bolnicu Bar tokom noći između 14. i 15. novembra, ali da je dežurni pedijatar procijenio da pacijenta te noći ne hospitalizuje. Zdravstveno stanje dječaka se dodatno pogoršalo kroz nekoliko sati, a u subotu ujutro je preminuo.