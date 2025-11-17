Tokom razgovora, kako navode u saopštenju, razjašnjene su nejasnoće u dijelu angažovanja crnogorskih muzičara tokom predstojećeg Pazara.

,,U prostorijama Sekretarijata za kulturu Glavnog grada održan je sastanak kojem su prisustvovali vršiteljka dužnosti sekretarke Sekretarijata za kulturu Lina Lakić, direktor Turističke organizacije Podgorice Dragan Grnović, predsjednik Udruženja estradnih umjetnika i izvođača Crne Gore Danijel Alibabić i izvršni direktor PAM-a CG Vasilije Raičević. Sastanak je organizovan u cilju razmatranja dinamike realizacije manifestacije Podgorički Pazar i upoznavanja zainteresovanih strana sa tokom priprema manifestacije, imajući u vidu interesovanje javnosti povodom saopštenja Udruženja estradnih umjetnika i izvođača Crne Gore zbog, kako je navedeno, nedovoljne zastupljenosti crnogorskih izvođača u programu", navodi se u saopštenju Sekretarijata za kuluturu Glavnog grada.

Predstavnici Glavnog grada istakli su da će, kao i tokom prethodnih godina, domaći izvođači biti dominantno zastupljeni i dati prepoznatljivi pečat manifestaciji.

,,Istovremeno, dodaju, naglašeno je da je repertoar objavljen u medijima samo segment ukupne ponude manifestacije, te da će u narednom periodu javnost biti upoznata sa svim izvođačima, u cilju obogaćivanja muzičke ponude, promocije crnogorske muzičke scene i afirmacije Podgorice kao centra kulturnih zbivanja", ističu u saopštenju.

S tim u vezi, kako navode u saopštenju, sa žaljenjem je konstatovano da je nesporazum povodom objave dijela repertoara manifestacije rezultirao nezadovoljstvom crnogorskih muzičara, što ni na koji način nije bila namjera organizatora.

,,Navedeno potvrđuje višegodišnja uspješna saradnja i zastupljenost crnogorskih izvođača u programima Sekretarijata za kulturu i Turističke organizacije Podgorice. S tim u vezi, svi akteri doprinijeće efikasnijoj komunikaciji u cilju preveniranja eventualnih nesporazuma, a sve radi kreiranja što je moguće kvalitetnije i sadržajnije kulturno-zabavne ponude Glavnog grada, koja tradicionalno dominantno počiva na promociji domaćih umjetnika. Učesnici sastanka saglasni su da je unapređenje međusobne saradnje i afirmacija crnogorske muzičke scene zajednički interes svih činilaca, uz očekivanje da će predstojeći Pazar biti organizovan na zadovoljstvo svih učesnika, sugrađana i mnogobrojnih posjetilaca", zaključuju u saopštenju.