Udruženje estradnih umjetnika i izvođača Crne Gore saopštio je da je razočarano odlukom Turističke organizacije Podgorice da sa spiska izvođača za novogodišnji pazar budu "gotovo u potpunosti isključeni crnogorski muzičari".

Izvor: Instagram/DanijelAlibabic

Kako se navodi u saoopštenju koje potpisuje predsjednik Udruženje Danijel Alibabić, na programu koji se predstavlja kao "ponos Podgorice" našlo se svega jedno domaće ime, a da je ostatak spiska rezervisan za izvođače iz regiona.

"Ovakav potez smatramo ponižavajućim prema domaćoj muzičkoj sceni i pokazateljem potpunog nerazumijevanja uloge i značaja crnogorskih umjetnika u kreiranju kulturnog identiteta našeg grada i države. Turistička organizacija, koja bi trebalo da promoviše lokalne vrijednosti i domaće stvaraoce, očigledno je odlučila da novcem građana finansira muzičare iz drugih zemalja, dok crnogorskim umjetnicima poručuje da u sopstvenom gradu - nisu poželjni", piše u saopštenju, prenose Vijesti.

Dodaju da je prije dvije godine, kada su na novogodišnjem pazaru nastupali crnogorski izvođači, "Trg bio prepun, atmosfera nezaboravna, a građani prezadovoljni". Isitču da domaća muzika ima publiku, emociju i kvalitet, ali da izgleda da to prepoznaju "svi osim onih koji bi po prirodi svog posla to morali prvi da znaju".

"Pozivamo Turističku organizaciju Podgorice da objasni javnosti na osnovu kojih kriterijuma su domaći izvođači gotovo u potpunosti izostavljeni iz programa, i da konačno prestane sa praksom potcjenjivanja crnogorskih umjetnika, a pod time podrazumijevamo i mogućnost da se naknadno uključe - u svojstvu dobijanja 'utješne nagrade'- u ulozi pratećeg programa u svom gradu i državi. Udruženje estradnih umjetnika i izvođača Crne Gore neće ćutati pred nepravdom i sistematskim zanemarivanjem naših članova i kolega", piše u saopštenju, javljaju Vijesti.

Ističu da crnogorski muzičari zaslužuju da se čuju, "ne samo kad treba popuniti prazninu, već kad treba ponosno predstavljati Crnu Goru pred svojim građanima i gostima".