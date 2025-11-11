Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati brojna naselja i ulice u više crnogorskih gradova, saopšteno je iz CEDIS-a.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Podgorica/Zeta

– u terminu od 00 do 07 sati: Zabjelo, Montefarm u Ulici Ilije Plamenca, Hemomont kod nekadašnjeg Titeksa, Dahna, Farmaci, Zelenika, aerodrom Golubovci i dio oko njega, dio Zete oko Cijevne, dio Ćemovskog polja oko Cijevne, dio Ćemovskog polja oko Zetatransa, Tuški Put, Pobrežje, Drpe Mandića iznad Gintaša, dio Stare varoši oko Sahat kule, preko puta trgovinske škole i preko puta ekonomske škole, dio oko stare medicinske škole, dio kruga KBC (Dječja Bolnica), kvart preko puta Dječje bolnice, dio naselja oko Delte, dio Donje Gorice uz Sitnicu i prema Cetinju (naizmjenična isključenja)

Podgorica

-u terminu od 09 do 17 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita,Ulica Miloja Pavlovića,Ulica Miloja Pavlovića.

-u terminu od 08 do 15 sati: Podsić, UlicaMašana Božovića, Luke Gojnića i Kraljice Jakvinte, Dio Tološa, ulica Ivangradska, Barska i Boška Buhe, Dio Tološa, naselje preko puta Volija prema Bloku 9, Naselje iza Škole Sutjeska,Ulica Bregalnička, dio ulice VII omladinske Brigade i Vladike Danila,Ulica Veliše Popovića,Ulica Lješkopoljska i Dr.Anta Gvozdenovića.

-u terminu od 10 do 12 sati: Dio Tološa oko groblja u Tološima.

-u terminu od 12 do 14 sati: Dio Tološa Ulica Ceklinska.

-u terminu od 14 do 17 sati: Partizanski Put, dio naselja preko puta Velike TS na Marezi

-u terminu od 08:30 do 14 sati: Ulica Džan i zgrade u ulici Oktobarske Revolicije.

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: dio Studenog,Donje Selo.

Cetinje

– u terminu od 09 do 16 sati: Donji Kraj, Brankov Krš, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Bata, Donja Zaljut, Musta Rupa, Jasen, Tisovac, Izvori i Kobilji Do,Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Korito, Meoci, Bijelo Polje, Ubli, Prisoja i Bijele Poljane.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati:Sjenokosi,Lukovo,Ul. Baja Pivljanina, Ul. Nika Miljanića, Ul. Dragice Pravice,Trešnjica.

-u terminu od 08:30 do 14 sati: Bulevar 13. Jul, Ul. Straševska, Ul. Šavnička, dio Kličeva.

-u terminu od 09 do 12 sati: Ul. IV Crnogorske, Ul. II Dalmatinske, dio Njegoševe, OŠ Ratko Žarić .

Plužine

– u terminu od 08 do 18 sati:Unač, Trsa, Repetitor Unač, Podmilogora, Nedajno, Lica, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje, Mala Crna Gora.

-u terminu od 08 do 16 sati: Brljevo.

-u terminu 08 do 15 sati: Donje Crkvičko Polje.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati:potrošači ulice Mujo Ulcinjaku,Naselje Zoganje,Donji Štoj, naselje Ćirovići,Donji Štoj, naselje Femići,Vodovod i komunalno, dio Kodara, Ul. Boška Strugara i početak Bulevara Teuta

Bar

-u terminu od 08 do 15 sati: Opština, Franaca i potrošači u blizini,Potrošači naselja Koštanjca i Dragovići.

Kotor

– u terminu od 08 do 15 sati: Krimovice, Trsteno, Platamuni.

Tivat

-u terminu od 08 do 13 sati: Ulice Beogradska, Peraška, Jurija Gagarina, Novosadska, Cetinjska, Hercegnovska.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati:Rakonje.

-u terminu od 09 do 16 sati: Nedakusi,Boljanina.

-u terminu od 08 do 16 sati: Prijelozi 2.

-u terminu od 09 do 16 sati: Muslići,Zaton – Klinac, Lipnica, Medanovići, Njegnjevo, Sutivan, Zaton, Donji Mojstir – Mokri lug, Kaševari, Banje selo, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice,Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Ostrelj.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje ,Bakovići, Fak, Ilinčić, Hils, Radigojno, Trebaljevo, Fabrika vode ‘Suza’, mHE ‘Bukovica’, Želj. stanica Trebaljevo, Sjerogošte ,Đuđevina,Ljuta,Bogutov do.

-u terminu od 08:30 do 16 sati: Bazna stanica, Ski-centar 1600, Repetitor ‘Zekova glava’, Tunel ‘Klisura’, mHE ‘Paljevinska’.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati:Ćetkovići, Mrdo, Kovijanići, Pejovići, Podbišće, Mini klanica, Feratovo polje, Gacka, Baza ‘Štrabak’, Štitarica, Kraljevo Kolo,Ambarine, Pržišta, Selišta, Matovine,Rudnica,Čuklin,Bistrica.

Berane

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Kaludra, dio sela Šekular, dio sela Trešnjevo,Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta i dio sela Prisoja. Katuni: Štavna, Kobilj Do, Gradišnjica i Rudo Brdo. Planinski prevoj Trešnjevik.

-u terminu od 08 do 12 sati: Dom zdravlja.

-u terminu od 11 do 15 sati: Uže gradsko jezgro: Buvljak,Zgrade Tehnostar i očna ordinacija Lutovac, ul.Svetog Save i Mojsije Zečevića (Naselje od Nišavića Pekare do Zelene pijace i od Mosta do Osnovnog Suda).

Petnjica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Lješnica, Tucanje ,Orahovo,Azane i Vrševo Azane i Vrševo.

Plav

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Mašnica, Komarača, Jara, Babino Polje, Meteh.

Rožaje

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Halilovići i dio naselja Ibarac.

Pljevlja

– u terminu od 08:30 do 16 sati: Brana Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo.

-u terminu od 09 do 17 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Zabrnjica, Nange, Pračica, Mrčevo, Rabitlje.

-u terminu od 08 do 15 sati: Stambena zgrada u Kupusištu – ulaz Volođina 68.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Aluga.

Šavnik

-u terminu od 09 do 17 sati: Grabovica

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, zaključuju u CEDIS-u.