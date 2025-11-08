Parking servis je od 1. septembra uveo upotrebu „kandži“ kao mjeru obezbjeđenja naplate potraživanja od korisnika parkirališta.

Izvor: MONDO

Grupa advokata – Danilo Pejović, Nikola S. Kovačević i Milica Đukanović – podnijela je Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Glavnog grada, kojom je propisano korišćenje tzv. „kandži“ za blokadu vozila. Prema toj odluci, Parking servis ima pravo da blokira vozilo ukoliko vlasnik nije platio tri parking karte ili ako nije moguće identifikovati vlasnika vozila putem evidencije nadležnog organa, piše Dan.

Parking servis je od 1. septembra uveo upotrebu „kandži“ kao mjeru obezbjeđenja naplate potraživanja od korisnika parkirališta.

Podnosioci inicijative tvrde da se radi o „represivnim mjerama prema imovini građana“ kojima se ograničava pravo raspolaganja svojinom, ali i pravo na slobodu kretanja, garantovano Ustavom Crne Gore i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

“Parking servis nezakonito vrši pravo retencije, odnosno zadržavanja vozila radi naplate tri ili više parking karata. Dodatno, korisnici su prinuđeni da plate i posebnu naknadu od 30 eura za skidanje blokatora, čime se preduzeće stavlja u poziciju organa koji izriče sankcije”, navodi se u inicijativi.

Iz Parking servisa i Sekretarijata za saobraćaj poručuju da preduzeće postupa u skladu s važećom odlukom koju je donijela Skupština Glavnog grada. Direktor Parking servisa, Nikola Lazović, podsjetio je da je odluka usvojena 2019. godine i da su mehanizmi naplate propisani još tada.

“Do sada nije pokrenuta nijedna inicijativa za ocjenu ustavnosti ove odluke. Podnosioci su imali priliku da se izjasne tokom javne rasprave, ako su smatrali da postoji nejasnoća ili povreda prava”, rekao je Lazović.

Odbor za statut i propise Skupštine Glavnog grada juče je razmatrao inicijativu i odlučio da će izjašnjenja Parking servisa i Sekretarijata za saobraćaj uputiti Ustavnom sudu, koji će konačno odlučiti o njenoj osnovanosti.

Predsjednik odbora Mitar Šušić poručio je da dijelom dijeli stav podnosilaca inicijative, piše Dan.

“Smatram da se na ovaj način ne mogu obezbjeđivati potraživanja Parking servisa. Naplata mora ići kroz zakonom propisani izvršni postupak. Blokada vozila faktički predstavlja oduzimanje imovine, što nije u skladu s ustavnim načelima”, istakao je Šušić.