To je najavio predsjednik Opštine Nikola Jovanović.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) pozabaviće se kako je dosadašnja uprava budvanskog Parking servisa gazdovala tom opštinskom firmom, dajući čak 533 besplatne propusnice pojedincima da svojim vozilima ulaze u kontakt zonu Staroga grada, ali i besplatno koriste parkirališta po gradu.

To je najavio predsjednik Opštine Nikola Jovanović.

Izvor: Budva naš grad

Tužilaštvu, kojim upravlja Vladimir Novović, biće dostavljena i obimna dokumentacija na koji način je Odbor direktora Parking servisa sebi, mimo zakonskih propisa, dodjeljivao zimnice, bonove, ali i pomoći, pišu Vijesti.

Jovanović je podsjetio da je ranije Specijalno državno tužilaštvo već procesuiralo bivšeg direktora Parking servisa, kome je nedavno izrečena zatvorska kazna od godinu i tri mjeseca i obaveze da vrati 120.000 eura zbog malverzacija.

SDT je krajem 2023. godine podiglo optužnicu protiv Dragana Liješevića (kadar DPS-a) zbog optužbi da je u periodu od aprila 2012. do decembra 2016. godine u Budvi, kao izvršni direktor Parking servisa, protivpravnim iskorišćavanjem službenog položaja i prekoračenjem granica službenog ovlašćenja, pribavio sebi i drugom imovinsku korist, a na štetu te opštinske firme. Na teret mu se stavlja, između ostalog, da je u aprilu 2012. i aprilu 2013. godine, bez odluke nadležnog organa upravljanja - Upravnog odbora preduzeća, a suprotno Odluci o javnim parkiralištima i garažama, kojom je propisano da se preduzeću plaća naknada za korišćenje javne garaže, donio Odluku kojom je odobrio izdavanje 40 propusnica za besplatno parkiranje u okviru javne garaže.

Protekle četiri godine na čelu firme, kako na mjestu direktora, tako i u Odboru direktora, bili su predstavnici koalicije “Za budućnost Budve”, ali i Demokrata, suprotstavljeni Jovanovićevoj političkoj grupaciji “Budva naš grad”. Direktor je bio Srđan Zekić, dok su se članovi Odbora mijenjali.

Koja je to recipročna mjera, ako je prethodni direktor zbog izdavanja 40 besplatnih propusnica osuđen na godinu i tri mjeseca? Na koliko će biti osuđeni oni koji su sjedjeli u Odboru direktora Parking servisa, a koji su izdali 533 besplatne propusnice”, zapitao je Jovanović.

On je takođe pitao da li je moguće da su 533 propusnice date besplatno.

“Propusnice nisu izdate na osnovu akta Opštine, niti Skupštine opštine, niti na osnovu nadležnog sekretarijata koji vrši upravni nadzor nad radom tog preduzeća. To su pitanja na koja će neko morati da odgovori nadležnim institucijama, jer će sve biti proslijeđeno Specijalnom državnom tužilaštvu. Otvorićemo sva moguća postupanja koja su bila u prethodnom periodu. Ne bih licitirao koliko slijede kazne za one koji su ovo uradili mimo znanja Opštine, kabineta predsjednika Opštine i Skupštine opštine”, istakao je Jovanović, prenose Vijesti.

Specijalnom državnom tužilaštvu, kako je “Vijestima” potvrđeno, biće dostavljene i službene zabilješke rukovodioca pravne službe Parking servisa, sačinjenih proteklih godina, u kojima su predstavnici Odbora direktora upozoravani da krše zakon.

Bivšem direktoru Srđanu Zekiću je mandat trajao pune četriri i po godine, tako što su mu produžavani ugovori na po šest mjeseci i sačinjavani aneksi ugovora, iako je Statutom preduzeća period ograničen najviše na godinu.

Odbor direktora je čak krajem decembra 2023. donio odluku kojom je izmijenio iznos naknde za članove tog upravljačkog tijela, uprkos Statutu preduzeća, kojim je jasno precizirano da je to isključivo u nadležnosti osnivača, odnosno Opštine Budva.

Članovi odbora direktora, uprkos upozorenju pravne službe da ne postoji pravni osnov za davanje zimnice imenovanim licima, o čemu postoji pisana službena zabilješka, seb su i 2023. godine dodijelili zimnicu od 300 eura, kao i potrošačke bonove u iznosu od 200 eura. Odbor direktora je isto učinio i i naredne, 2024. godine, kada su dobili zimnicu od čak 400 eura i potrošačke bonove od 300 eura.

Samo je jedan član Odbora direktora, kako je “Vijestima” rečeno, vraćao zimnicu i bonove.

Glavna administratorka Nevenka Božović Jovović se krajem decembra 2023. izjasnila da članovi Odbora direktora nemaju pravo na isplatu zimnice, a isti stav je Odboru direktora predočen i od strane pravne službe ove opštinske firme, o čemu postoji dokument koji će takođe biti dostavljen nadležnom tužilaštvu.

Osim toga, postoje i službene zabilješke i o davanju pomoći i donacija, uprkos stavu pravne službe da za to nema zakonskog osnova.