Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko pao je na ledu tokom hokejaške utakmice nakon što ga je u duelu oborio drugi igrač, a snimak nezgode munjevito se proširio društvenim mrežama i izazvao lavinu komentara.

Incident se dogodio 27. decembra, kada je Lukašenko igrao za svoj hokejaški tim protiv ekipe iz Brestske oblasti. Tokom jedne akcije, hokejaš sa brojem 68, Jaroslav Čupris, slučajno je oborio predsjednika, nakon čega je Lukašenko pao na led.

Utakmica završena neriješeno

Meč je završen rezultatom 5:5, a odlučujući gol postigao je Lukašenkov sin Nikolaj Lukašenko, svega tri desetinke sekunde prije kraja treće trećine.

Tim povodom oglasila se i pres-služba predsjednika Belorusije, koja je saopštila:

"Kakva utakmica! Prvi tim i ekipa prve oblasti odigrali su neriješeno 5:5. Borba je trajala do poslednjih sekundi. Nikolaj Lukašenko postigao je peti gol protivniku samo tri desetinke sekunde prije kraja treće trećine.2

Lukashenko spectacular fall on the ice — like a sack of potatoes



The ageing hockey player lost his balance, dropped his stick, fell on his back and managed to get up only with the help of another player — who had a unique chance to give Belarusians a perfect New Year’s gift.pic.twitter.com/d9oeuZdseA — NEXTA (@nexta_tv)December 28, 2025

Ko je hokejaš koji je oborio Lukašenka

Jaroslav Čupris, koji je nenamjerno oborio Lukašenka, iskusan je hokejaš i trostruki šampion Bjelorusije. Trenutno je selektor omladinske reprezentacije Bjelorusije u hokeju (U-17).

Reakcije javnosti i društvenih mreža

Incident je izazvao veliku pažnju javnosti i medija, a društvene mreže preplavili su komentari i šale na račun pada bjeloruskog predsjednika. Analitičari ocenjuju da ovakvi događaji dodatno utiču na javni imidž Lukašenka, i da se uspjeh njegovog sina u završnici utakmice u pojedinim krugovima tumači kao pozitivan akcenat na sportsku afirmaciju porodice.