Požar u objeku Roki Pistolato u podgoričkom naselju Zabjelo još je aktivan, a gašenje otežava to što je magacin pun plastičnih i drugih lako zapaljivih materijala, kazao je komandir Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Nikola Bojanović.

Izvor: MINA

Dojavu o požaru Služba zaštite i spašavanja dobila je oko 14 sati.

“Gašenje požara je teško zbog toga što je magacin pun. U magacinu se nalazi velika količina plastičnih i drugih lako zapaljivih materijala, novogodišnjih jelki i slično”, rekao je Bojanović agenciji MINA.

On je kazao da u gašenju požara učestvuje šest vatrogasnih vozila i 15 vatrogasaca.

Bojanović je ranije rekao da nije povrijeđen nijedan zaposleni u zgradi, ali da je lakše povrijeđen jedan vatrogasac.