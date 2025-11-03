Opština Tivat je protekle sedmice ugostila partnere na projektu "APOLLO - Primjena unaprijeđenih međuregionalnih rješenja za obnovljivu i energetsku efikasnost", koji se realizuje u okviru Interreg VI-A IPA programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021 – 2027

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Opšti cilj projekta APOLLO je unaprjeđenje energetske efikasnosti i smanjenje emisija gasova koji izazivaju efekat staklene bašte u prekograničnom području, kroz izgradnju međusobno povezanih zajednica za upravljanje energijom i zelenih ulaganja u okviru implementacije međuregionalnih rješenja za obnovljivu energiju i energetsku efikasnost u javnom sektoru.

Sa partnerima je tim povodom u Tivtu održan radni sastanak tokom kojeg su predstavljeni rezultati dosadašnjih aktivnosti, razmijenjena iskustva i definisani naredni koraci u realizaciji projekta.

"Poseban fokus bio je na planiranju zajedničkih aktivnosti koje doprinose razvoju održive energije i unapređenju energetske efikasnosti na lokalnom nivou", ističu u Sekretarijatu za evropske integracije i odnose sa strateškim investitorima Opštine Tivat i dodaju kako je sastanak "još jednom potvrdio značaj prekogranične saradnje i posvećenost svih partnera zajedničkom cilju – stvaranju energetski održivih i zelenih zajednica".

Opština Tivat kroz APOLLO projekat sprovodi izgradnju fotonaponske elektrane na krovu zgrade Opštine i nabavku minibusa na električni pogon, sa punionicom.

Ukupna vrijednost projekta je 2.262.234 eura, dok je iznos namijenjen Opštini Tivat 478.182,60 eura. Razdoblje realizacije projekta je od 15.7.2024. do 14.1.2027.

Vodeći partner projekta je Agencija za razvoj Zadarske županije Zadra Nova, a pored Opštine Tivat partneri su Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Evropske unije Republike Hrvatske, JU Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke – Herag i grad Mostar.