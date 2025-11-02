Mrkić je kazao da su predali nadležnima svu medicinsku dokumentaciju, te da će im dostaviti i obdukcioni nalaz

U Opštoj bolnici u Nikšiću preminula je pacijentkinja, a okolnosti njene smrti ispituje i Više državno tužilaštvo u Podgorici, koje je formiralo predmet, rečeno je Pobjedi. Iz tog tužilaštva su kazali i da je naređena obdukcija.

Direktor Opšte bolnice Nikšić Zoran Mrkić potvrdio je Pobjedi da je pacijentkinja od 38 godina preminula.

On je demantovao pisanje pojedinih medija da su pacijentkinju našli mrtvu na podu članovi porodice. Pobjedi je pojasnio da je ona liječena dvije nedjelje i da je bila na internom odjeljenju. Kazao je da je pacijentkinja imala više udruženih hroničnih bolesti, te da je borba za njen život počela u četiri sata i 20 minuta ujutro. Precizirao je da je od tada pa narednih sat i po, koliko je trajala borba, non-stop bila pod ljekarskom kontrolom i medicinskim nadzorom. Umrla je u šest sati i 13 minuta ujutro.

Mrkić kaže da te okolnosti odbacuju svaku sumnju da je porodica mogla na bilo koji način da bude prisutna ili da je zatekne mrtvu na podu sobe u tim ranim jutarnjim satima. Naglasio je i da je za vrijeme hospitalizacije bila pod kontrolom ozbiljnih i stručnih ljekara.

Na pitanje Pobjede zbog čega se ovom smrću bavi tužilaštvo, kazao je da je porodica izrazila sumnju u način liječenja, zbog čega je i naložena obdukcija, te da je to odluka porodice koja je sasvim normalna.

Mrkić je kazao da su predali nadležnima svu medicinsku dokumentaciju, te da će im dostaviti i obdukcioni nalaz, prenosi Antena M.

On je istakao da će tek nakon što nadležni organi utvrde sve činjenice biti poznato više informacija koje će saopštiti javnosti.

Da se Opšta bolnica u Nikšiću suočava sa incidentima zbog kojih se angažuje i VDT svjedoči i tragični događaj od prošle sedmice, kada je u porodilištu preminula beba stara svega tri dana.

Roditelji djeteta saopštili su da je po preliminarnom nalazu obdukcije kao uzrok smrti bebe navedeno gušenje hranom prilikom bljuckanja. Kazali su da je beba ostavljena sama, te da „niko nije bio tu od osoblja bolnice da joj pomogne, da je okrene, potapše, što god...“

Prema nezvaničnim informacijama Pobjede, informacije koje su roditelji dobili su - tačne.

I zbog tog slučaja je Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo predmet i dalo naredbu za obdukciju tijela.

Beba je, prema tvrdnjama roditelja, rođena zdrava i ocijenjena je najvišom ocjenom, a porođaj je prošao lagano, bez ikakvih komplikacija. Porodica je saopštila da obdukcioni nalaz „ukazuje na mogući nemar zaposlenih“.

Zoran Mrkić je tada Pobjedi kazao da je duboko potresen ovim događajem i da će insistirati da se utvrdi, ukoliko postoji, odgovornost medicinskih radnika.

Naredio je sprovođenje i internih kontrola koje će utvrditi okolnosti pod kojima je nastupila smrt bebe. To uključuje ispitivanje svih zaposlenih koji su u tom trenutku pružali zdravstvene usluge u porodilištu.

Ministarstvo zdravlja je nakon ovog slučaja saopštilo da će objektivno i transparentno ispitati sve činjenice i utvrditi eventualnu odgovornost svih sudionika u ovom slučaju.