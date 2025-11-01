U Crnoj Gori danas će biti sunčano ili pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme, sa maksimalnom temperaturom iznosiće 25 stepeni.
U Crnoj Gori sjutra će biti sunčano ili pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme, sa maksimalnom temperaturom iznosiće 25 stepeni.
Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća kratkotrajno magla.
Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar slab do umjeren, promjenljiv.
Jutarnja temperatura vazduha od dva do 14, a najviša dnevna od 17 do 25 stepeni.