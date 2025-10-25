Promjenljivo do pretežno oblačno danas u Crnoj Gori, tokom dana ponegdje sa kišom

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U noćnim satima jače naoblačenje i intenzivnije padavine se očekuju. Vjetar južnih smjerova, mjestimično umjeren do jak, prvenstveno na sjeveru zemlje i duž obale.

Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 14, najviša dnevna od 9 do 22 stepena.

Podgorica: Umjereno do pretežno oblačno, tokom dana ima uslova za prolaznu kišu. U noćnim satima jače naoblačenje i više uslova za padavine. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće južnih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha oko 12 stepeni, najviša dnevna oko 18 stepeni.