Promjenljivo do pretežno oblačno danas u Crnoj Gori, tokom dana ponegdje sa kišom
U noćnim satima jače naoblačenje i intenzivnije padavine se očekuju. Vjetar južnih smjerova, mjestimično umjeren do jak, prvenstveno na sjeveru zemlje i duž obale.
Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 14, najviša dnevna od 9 do 22 stepena.
Podgorica: Umjereno do pretežno oblačno, tokom dana ima uslova za prolaznu kišu. U noćnim satima jače naoblačenje i više uslova za padavine. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće južnih smjerova.
Jutarnja temperatura vazduha oko 12 stepeni, najviša dnevna oko 18 stepeni.