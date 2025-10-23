U Crnoj Gori danas se očekuje umjereno do potpuno oblačno, tokom dana u južnim i centralnim predjelima mjestimično slaba kiša.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako su saopštili iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, krajem dana, a naročito tokom noći u većem dijelu zemlje kiša, pljuskovi i grmljavina. Ponegdje obilnije padavine.

Vjetar južnih smjerova umjeren do jak, krajem dana i tokom noći ponegdje na udare olujne jačine. Na sjeveru, tokom jutra, po kotlinama moguća magla. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 15, najviša dnevna od 12 do 21 stepen.

Podgorica: Umjereno do potpuno oblačno, prijepodne uglavnom suvo, u drugom dijelu dana uslovi za kišu, a tokom noći intenzivnije padavine, kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar umjeren do jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 14 stepeni, najviša dnevna do 20 stepeni.