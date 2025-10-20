Prema najavama meteorologa, jutro će početi sa promjenjivom oblačnošću i temperaturama koje će se kretati između 9 i 12 stepeni.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Građane Podgorice sjutra očekuje pretežno sunčan i prijatan jesenji dan. Jutarnja temperatura biće oko 9°C, dok će tokom dana živa u termometru porasti do 20 stepeni.

Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom sjevernih smjerova. Padavine nijesu u prognozi, pa se očekuje stabilno i suvo vrijeme tokom cijelog dana.

U nastavku sedmice zadržaće se slično vrijeme, uz blagi porast dnevnih temperatura.