U susret obilježavanju dvadeset godina nezavisnosti Crne Gore, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pokrenuo je inicijativu za obnovu istorijskog lokaliteta Žabljak Crnojevića, jednog od najvažnijih simbola crnogorske državnosti i kulturnog identiteta.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

"Cilj inicijative je da ovaj izuzetni spomenik istorije i kulture postane dostojan svog značaja za crnogorsku tradiciju i istoriju. Predsjednik Milatović će pokrenuti proceduru da nadležne institucije, uključujući Prijestonicu Cetinje, Ministarstvo kulture i medija i Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, započnu aktivnosti na ovom projektu", ističe se u saopštenju.

Dodali su da će projekat imati i obrazovni karakter, kroz školske posjete i tematske programe koji će učenike upoznati sa istorijom dinastije Crnojevića i razvojem crnogorske državnosti.

"Kabinet Predsjednika Crne Gore uputiće i formalnu inicijativu nadležnim institucijama radi pokretanja aktivnosti na sprovođenju ovog projekta, kako bi bio realizovan tokom naredne godine i uvršten u program obilježavanja dvadesetogodišnjice obnove crnogorske nezavisnosti", zaključuje se u saopštenju.