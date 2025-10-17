Milatović je, kako navode, u junu zatražio ocjenu ustavnosti odredbe Zakona o Ustavnom sudu koja reguliše ko su ovlašćeni predlagači za pokretanje postupka, tvrdeći da je protivna Ustavu.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Ustavni sud Crne Gore obustavio je postupak za ocjenu ustavnosti odredbe Zakona o Ustavnom sudu, nakon što je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović obavijestio sud da odustaje od svog podneska, saopšteno je iz Ustavnog suda.

Milatović je, kako navode, u junu zatražio ocjenu ustavnosti odredbe Zakona o Ustavnom sudu koja reguliše ko su ovlašćeni predlagači za pokretanje postupka, tvrdeći da je protivna Ustavu.

“Naime, Zakonom o Ustavnom sudu je propisano da predlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti može da podnese, između ostalih, i državni organ ako se radi o zakonu koji taj organ primjenjuje u svom radu. Milatović je tvrdio da je takva odredba protivna Ustavu, kojim nisu predviđena ograničenja kada su u pitanju državni organi ovlašćeni da pokrenu postupak pred sudom”, pojašnjavaju iz Ustavnog suda.

Ističu da nakon što je Ustavni sud zatražio od Vlade i Skupštine Crne Gore da daju mišljenje na Milatovićeve navode, predsjednik je obavijestio sud da povlači svoj podnesak naslovljen kao “predlog za ocjenu ustavnosti”.

“Milatović navodi da je Ministarstvo pravde najavilo izmjene Zakona o Ustavnom sudu, pa smatra opravdanim da u toj proceduri inicira izmjene ovog zakonskog rješenja”, zaključuju u saopštenju.