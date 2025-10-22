Specijalni tužilac Vukas Radonjić tražio je od vijeća Višeg suda u Podgorici da sutkinju Radu Kovačević krivično gone za lažno svjedočenje.

Izvor: MONDO

To je učinio na suđenju kriminalnoj grupi Miloša Medenice pred kojim je sutkinja Vrhovnog suda dala iskaz tokom kog je negirala da je od nekadašnje šefice Vrhovnog suda, sada optužene Vesne Medenice, dobila na poklon ručni sat.

Radonjić je nakon njenog svjedočenja predložio sudu da je gone navodeći da je iz sprovedenih dokaza kao i telefonskih poruka kojima se Kovačević zahvaljivala Medenici jasno da je od nje uzela dar, pišu Vijesti.

Jedan od članova sudskog vijeća pitao je Kovačević kako je u iskazu rekla da nije vidjela marku sata a u poruci kojom se zahvaljuje Medenici napisala da ne zna kako da joj se oduži za taj luksuz.