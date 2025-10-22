Više od 2,3 miliona eura, uključujući PDV, koštaće radovi na rekonstrukciji ulice Donji Pažanj I u Kolašinu, a tender za izvođača radova raspisalo je Ministarstvo javnih radova.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Riječ je o saobraćajnici koja od Vladoškog mosta spaja Kolašin sa regionalnim putem ka Mateševu i koja je u vrlo lošem stanju dočekala otvaranje auto-puta prije tri godine, pa od tada traju i saobraćajni problemi u tom dijelu Kolašina. Stanje je dodatno pogoršano otvaranjem regionalnog puta Kolašin-Berane.

“Rješavanjem problema takozvanog uskog grla, odnosno problema ulice Donji Pažanj I, značajno će se unaprijediti saobraćajna i gradska infrastruktura”, kazao je za “Vijesti” potpredsjednik Opštine Kolašin Vasilije Ivanović.

Prema njegovim riječima, riječ je o jednoj od saobraćajnih crnih tačaka u okviru kolašinske opštine, čija će rekonstrukcija imati višestruki značaj za bezbjednost i protočnost saobraćaja.

“Na taj način rješava se jedna od saobraćajnih crnih tačaka na području kolašinske opštine. Uz rekonstrukciju kolovoza, predviđena je i izgradnja trotoara, čime se dodatno unapređuje i pješačka infrastruktura”, kazao je Ivanović, kako prenose Vijesti.

Prema njegovim riječima, radovi će biti završeni tokom naredne godine, a prema tenderu, rok za završetak posla je 180 dana.

Taj projekat je, objasnio je Ivanović, dio šire strategije modernizacije kolašinske putne infrastrukture, koja ima za cilj povećanje bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, smanjenje zagušenja u užem gradskom jezgru i poboljšanje kvaliteta života građana.

Ministarstvo javnih radova prije dva dana raspisalo je i tender, vrijedan blizu milion eura sa PDV-om, za rekonstrukciju lokalnog puta Velje Duboko. Prema tenderskoj dokumentaciji, radovi obuhvataju pripremu i čišćenje trase, uklanjanje grmlja i drveća, zemljane radove i izgradnju nasipa. Takođe, planirani su propusti i kanali za odvodnjavanje, izrada betonskih i armirano-betonskih konstrukcija, postavljanje armature i hidroizolacije, pišu Vijesti.