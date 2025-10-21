Ekipa tehničke službe je na terenu

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Usljed građevinskih radova na privatnoj parceli u naselju Kruševo došlo je do oštećenja glavnog distributivnog cjevovoda ACC Fi 500 sa kojeg se snabdijeva kompletna teritorija opštine Bijelo Polje, javlja Bijelo Polje Portal.

Bez vode je kompletna teritorija opštine Bijelo Polje, s tim da će uže gradsko jezgro imati manji kapacitet vode – znatno umanjen pritisak, a neki potrošači na visočijim spratovima u stambenim zgradama biće bez vode.

“Ekipa tehničke službe je na terenu i utvrđuju se okolnosti zbog kojih je došlo do havarije na glavnom distributivnom cjevovodu. Otklanjanju kvara će se pristupiti odmah nakon obustave vodosnabdijevanja a o uspostavljanju urednog vodosnabdijevanja naknadno će obavijestiti potrošače”, navode iz Vodovoda Bistrica.