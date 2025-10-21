Uprava za zaštitu kulturnih dobara donijela je rješenje kojim je se utvrđuje status nepokretnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja Skočiđevojka - baterija obalske artiljerije JNA.

Izvor: MONDO/Anđela Vukčević

To piše u rješenju koje potpisuje direktorica Uprave dr Petra Zdravković, a u koje su “Vijesti” imale uvid.

Time se nekadašnja vojna baza na rtu nadomak Reževića koja je u vlasništvu kiparske kompanije “K.D.P. Promotion and Investments limited” proglašava kulturnim dobrom, a time se definitivno stavlja tačka na realizaciju megalomanskog projekta, izgradnje turističkog kompleksa koji je planirala inostrana kompanija da realizuje na Skočiđevojci.

Uprava je i 8. avgusta prošle godine, postupajući po zahtjevu Službe glavnog gradskog arhitekte Opštine Budva Jelene Lazić, donijela rješenje o uspostavljanju prethodne zaštite lokliteta nekadašnjeg vojnog kompleksa “Skočiđevojka” u trajanju od godinu dana.

“Baterija obalske artiljerije ili bunker Skočiđevojka se sastoji od sistema podzemnih tunela ili hodnika, koji se završavaju topovnjačama na litici. Tuneli su širine oko jedan metar i u blagom su padu u pravcu jug - sjever. Po istom pravcu su smještene četiri topovnjače sa vizurama ka otvorenom moru. Duž podzemnih hodnika je 15 prostorija zatvorenog tipa i različite veličine, ulazi/izlazi, rampe, stepeništa i drugim tunelima povezani odbrambeni i komunikacioni objekti i sistemi. Tuneli su izgrađeni unutar stijena, glavni hodnik postavijen je paralelno sa obalom i njegova dužina je oko 100 metara”, piše u rješenju, kako javljaju Vijesti.

Kako se navodi, lokacija na kojoj se nalaze objekti vojne baze na Skočiđevojci, bez redovnog održavanja je od 1994. godine, zarasla je u više i niže rastinje, čime su velikim dijelom blokirani prilazi i ulazi u objekte.

“Pojedini objekti sagledani su samo sa određene distance. Objekti i prostor nekadašnje vojne baze Skočiđevojka su van osnovne i prvobitne ili druge adekvatne upotrebe i namjene i bez redovnog održavanja od 1994. godine. Podzemne strukture su konstruktivno u dobrom stanju. Skoro svi metalni djelovi i prateća oprema su skinuti i odneseni, objekti kasarne su fizički očuvani, u mjeri da se može rekonstruisati njihov prvobitni, autentični izgled i dati nova, adekvatna namjena. Nedostaju sva vrata i prozori, oštećene su međuspratne i krovne konstrukcije”, navode iz Uprave.

Kada je riječ o mjerama i režimu zaštite kulturnog dobra, ističe se da je potrebno uraditi konzervatorski projekat s projektom prezentacije i namjene kulturnog dobra.

“Izraditi projekat postojećeg stanja kulturnog dobra, preispitati plansku dokumentaciju Urbanističkog projekta ”Skočiđevojka”, te u skladu sa vrijednostima ambijenta predvidjeti izgradnju koja će unaprijediti zatečene vrijednosti objekata i prostora. U granicama kulturnog dobra moguće je planirati rekonstrukciju postojećih objekata i njihovo unapređenje. Takođe je moguće planirati uređenje prostora shodno budućoj adekvatnoj namjeni. U granicama zaštićene okoline kontrolisati buduću izgradnju, na način da gabaritima i materijalizacijom ne konkuriše kulturnom dobru, odnosno da se kulturnom dobru i svim njegovim segmentima ne ugrozi vizuelna i fizička dostupnost. Sve aktivnosti kojima se ulazi u integritet kulturnog dobra i zaštićene okoline sprovesti u skladu s prethodno izdatim konzervatorskim uslovima Uprave za zaštitu kulturnih dobara”, navode iz Uprave.

Investitor, kompanija “K.D.P. Promotion and Investments limited”, je prošle godine nakon odluke Uprave da im na godinu stopira realizaciju projekta direktno optužio ministarku kulture i medija Tamaru Vujović da je po njenoj direktivi u dogovoru sa partijskim kolegama iz Demokrata donijela nezakonito rješenje.

“K.D.P. Promotion and Investments limited” je početkom jula prošle godine od strane Glavnog državnog arhitekte dobio saglasnost na izmijenjeno i dopunjeno idejno rješenje budućeg turističkog kompleksa sa pet zvjezdica na rtu Skočiđevojka. Projekat su osporavali i mještani.

Izmijenjeno i dopunjeno rješenje, ranije dostavljeno “Vijestima” od inostrane kompanije predviđa da na urbanističkoj parceli br. 1 ukupne površine 49.915 bude izgrađen luksuzni turistički kompleks - hotela kategorije 5 zvjezdica, kojeg čine objekat hotela i šest depadansa - vila, koji posluju po mješovitom modelu poslovanja, shodno zakonu o Zakonu o turizmu i ugostiteljstvu.

“U korigovanom idejnom rješenju spratnost objekta hotela je smanjena za dvije najviše etaže tj. za 1.645 kvadratanih metara bruto površine. Predviđena spratnost hotela iznosi od podrume, suteren, prizemlje i tri sprata do Po+Su+P+10 spratova. Duž same litice projektovano je šest depadansa - vila, spratnosti prizemlje i jedan sprat. Ukupna ostvarena bruto površina projektovanih svih objekata iznosi 61.132,22 kvadrata, dok prema UTU maksimalno dozvoljena bruto površina iznosi 75.543 kvadrata. Po pitanju ostvarenih kapaciteta, ukupan broj smještajnih jedinica u planiranim objektima (hotel+depadasni-vile) iznosi 349 jedinice i 724 ležaja, dok prema UTU maksimalno dozvoljen kapacitet iznosi 1532 ležaja. U jednom krilu hotela projektovan je segment sa hotelskim sobama od ukupno 140 smještajnih jedinica, dok su u drugom krilu hotela projektovane 203 smještajne jedinice tipa apartmana, čime je ostvaren ukupan broj ležaja od 246 u hotelskim sobama i 452 ležaja u hotelskim apartmanima, dok je u depadansima - vilama ostvareno ukupno 26 ležaja”, navodi se u projektu, prenose Vijesti.

Nakon proglašenja kulturnim dobrom, projekat mora svakako biti upodobljen.