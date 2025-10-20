Zaposleni u državnom ski-centru, od četvrtka, 23. oktobra, radikalizovaće proteste, ukoliko Vlada ne odgovori na njihove zahtjeve.

Izvor: MONDO

Kako su danas saopštili, tada će blokirati regionalni put Kolašin - Berane kod tunela Klisura na dva sata, umjesto dosadašnje jednostrane blokade, prenose Vijesti.

Sa današnjeg protesta zaposleni su ponovili zahtjeve, koji se odnose na što hitniju uplatu, kako kažu, već odobrene državne pomoći.

Predstavnik zaposlenih Milovan Dožić kazao je da od Vlade očekuju uplatu novca, koja je neophodna za, prije svega, remont infrastrukture i pripremu mehanizacije.

"Od toga zavisi da li će skijalište biti pušteno u rad. Od svega toga zavisi i bezbjednost skijaša na stazama... Cijeli Kolašin, to jest turistička privreda grada zavisi od skijališta", rekao je on, prenose Vijesti.

Zaposleni u državnom ski centru, koje posluje u okviru Skijališta Crne Gore, protestuju od utorka, 14, oktobra. Tada su ostavili Vladi rok od sedam dana da odgovori na njihove zahtjeve.

Odlaganjem radikalizacije protesta do četvrtka, kažu, ostavljaju nadležnima vrijeme da "prevlada glas razuma i ozbiljnog promišljanja o značaju adekvatne i pravovremene pripreme zimske turističke sezone".