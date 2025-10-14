Radnici “Kolašina 1600” blokirali su put – traže hitnu reakciju Vlade. Bez bezbjedne opreme, zimska sezona je ugrožena.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Zaposleni u državnom ski-centru Kolašin 1600 danas su sat vremena blokirali regionalni put Kolašin–Berane, kod tunela Klisura. Razlog – kašnjenje državne pomoći koja je, kako kažu, neophodna za isplatu plata, remont žičara i pripremu za zimsku sezonu.

Kako prenosi Dan, najkritičnija je situacija na žičari K7, koja povezuje državni i privatni dio skijališta. Ako remont ne počne odmah, ova žičara – ali ni još neke – neće raditi tokom zime.



“Ako ta žičara ne bude radila tokom zime, bićemo u velikom problemu. Bez bezbjedne infrastrukture, niko od nas ne želi da snosi odgovornost za skijaše”, poručio je Dalibor Medenica, jedan od zaposlenih.

“Ne tražimo samo plate. Tražimo uslove da skijalište funkcioniše normalno”, poručuju radnici.

Blokade će se nastaviti svakog radnog dana, a ako se ništa ne promijeni u roku od sedam dana – biće produžene na dva sata.