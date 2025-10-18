Ministarstvo vanjskih poslova saopštilo da nije upoznato sa zahtjevom HNV-a za povraćaj crkvenih objekata u Boki, ističući da se ova pitanja rješavaju kroz Temeljni ugovor sa Vatikanom, a ne putem bilateralnih odnosa sa Hrvatskom.

Izvor: MONDO/Anto Baković

Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore saopštilo je da nema saznanja o zvaničnom zahtjevu Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) koji se odnosi na vraćanje nekadašnjih katoličkih crkvenih objekata u Boki Kotorskoj. Kako navodi CDM, iz MVP-a poručuju da se ovakva pitanja rješavaju isključivo kroz Temeljni ugovor između Crne Gore i Svete Stolice.

„Pitanje restitucije crkvene imovine je u nadležnosti Mješovite komisije koja funkcioniše u skladu sa odredbama Temeljnog ugovora“, saopšteno je iz resora ministra Ervina Ibrahimovića.

Reagovali su nakon što je predsjednik HNV-a Zvonimir Deković prošle sedmice izjavio da hrvatska zajednica još čeka povraćaj imovine koja je, kako tvrde, oduzeta još 1959. godine. Među spornim objektima su, kako tvrde iz HNV-a, i nekadašnje crkve u Kotoru koje danas služe kao bioskop, koncertna dvorana, lapidarijum i multimedijalni centar.

Ipak, MVP jasno poručuje – zahtjevi koji se odnose na vjerske objekte ne mogu biti dio bilateralnih pregovora sa Hrvatskom, već isključivo predmet crkveno-državnog dijaloga sa Svetom Stolicom. Crnogorska strana, kako ističu, ostaje otvorena za razgovore o svim pitanjima kroz redovan dijalog sa Hrvatskom, ali uz poštovanje međunarodnih okvira.

Odnosi između dvije zemlje u posljednje vrijeme opterećeni su nizom otvorenih pitanja – od vlasništva nad školskim brodom „Jadran“, preko sukcesije, do sudbine logoraša iz Morinja. Dio hrvatskih zahtjeva uključuje i povraćaj imovine hrvatskoj zajednici u Crnoj Gori, ali i konkretne korake po pitanju manjinskih prava.

I pored toga, iz MVP poručuju da Crna Gora ostaje posvećena zaštiti prava manjina i rješavanju bilateralnih pitanja, ali bez miješanja vjerskih tema u državne pregovore.