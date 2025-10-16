Kako su pojasnili, kroz novi, savremeni elektronski sistem za predaju i obradu dokumentacije, kao i izdavanje elektronskih rješenja, značajno je unaprijeđen, ubrzan i pojednostavljen proces komunikacije između korisnika i Instituta.

Izvor: MONDO

Digitalizacija zdravstvenog sistema jedan je od ključnih prioriteta Ministarstva zdravlja, sa ciljem da se unaprijedi efikasnost, transparentnost i dostupnost usluga građanima i privredi. U tom pravcu, posebno važan korak predstavlja uvođenje novog elektronskog sistema Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CInMED), koji u potpunosti modernizuje način predaje, obrade i izdavanja dokumenata, prenosi CdM.

“Ovim rješenjem Institut postaje jedna od prvih institucija u zdravstvenom sistemu koja je prešla na potpuno digitalno poslovanje, čime se postiže brža, jednostavnija i sigurnija komunikacija sa korisnicima”.

Putem novog portala CInMED-a, navode iz Ministarstva zdravlja, omogućena je elektronska predaja dokumentacije, praćenje statusa predmeta u svim fazama postupka, kao i izdavanja dokumenata u elektronskoj formi.

“Novi sistem omogućava povećanu efikasnost u radu Instituta i njegovih klijenata, uz jasniji pregled svih postupaka i kraće vrijeme obrade zahtjeva. Transparentnost i bolja informisanost korisnika obezbijeđeni su kroz prikaz tačnog statusa predmeta u realnom vremenu i svih relevantnih dokumenata, čime se značajno smanjuje potreba za dodatnim upitima”, istakli su.

Prema njihovim riječima, posebna pažnja posvećena je pouzdanosti i sigurnosti podataka.

“Sva dokumentacija čuva se u elektronskom obliku, uz strogo kontrolisan pristup i potpunu sljedivost svakog koraka. Novi sistem predstavlja i veliki korak ka EU tranziciji, omogućavajući pristup evropskim bazama podataka, registrima i sistemima. Pored unapređenja procesa, sistem donosi i smanjenje operativnih troškova klijenata, te brojne ekološke benefite. Uvođenjem “paper-free” sistema, smanjena je potrošnja papira i troškova, što doprinosi očuvanju životne sredine i efikasnijem radu”, naglasili su.

Zahvaljujući digitalizaciji, kako dodaju, omogućen je jednostavniji pristup informacijama, jer klijenti u svakom trenutku mogu provjeriti status predmeta i preuzeti potrebnu dokumentaciju, piše CdM.

“Sve navedeno doprinosi većoj efikasnosti, smanjenju administracije i boljoj informisanosti svih učesnika u procesu, što je u skladu sa opštim ciljem Ministarstva zdravlja-izgradnja modernog, digitalnog i građanima pristupačnog zdravstvenog sistema”, zaključuju iz Ministarstva zdravlja.