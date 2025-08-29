Kako procedura dalje nalaže, Uprava za kadrove u roku od šest mjeseci može da ga preraspodijeli na neku drugu poziciju, a ako to ne učini – slijedi mu otpremnina i ,,odlazak kući“.

Izvor: printscreen/radosavvrbica/instagram

Zaposleni u Ministarstvu zdravlja, koji na društvenim mrežama na satiričan način komentariše političku situaciju u državi, ostao bez pozicije u tom resoru, pojedinci oštro kritikuju potez nadležnih

Zaposlenom u Ministarstvu zdravlja koji koristi društvene mreže pod profilom ,,Radosav Vrbica“, gdje na satiričan način komentariše društveno-političke događaje u državi i kritikuje predstavnike vlasti, sistematizacijom je ukinuto radno mjesto koje je pokrivao u tom resoru, saznaje Pobjeda.

Kako procedura dalje nalaže, Uprava za kadrove u roku od šest mjeseci može da ga preraspodijeli na neku drugu poziciju, a ako to ne učini – slijedi mu otpremnina i ,,odlazak kući“.

Ovaj zaposleni će, kako je propisano, pola godine nastaviti da prima platu. U Ministarstvu zdravlja pokrivao je poziciju referenta u normativnom sektoru za usklađivanje međunarodnih propisa.

On se bavio uređivanjem i liste ljekova, te je suštinski obavljao IT poslove.

Iz Ministarstva zdravlja Pobjedi juče nijesu odgovorili na pitanja koja se tiču ovog slučaja.

Zaposleni, čiji identitet je poznat Pobjedi, kazao nam je juče kratko da u Ministarstvu zdravlja radi od 2014. godine, te da ima ugovor na neodređeno. On ističe da je svima jasno o čemu se radi i zašto je sistematizacijom ukinuto njegovo radno mjesto.

Pojedinci su juče reagovali na informaciju da je takozvani ,,Radosav Vrbica“ u suštini dobio otkaz zbog političkih istupa na društvenim mrežama, te su oštro kritikovali nadležne zbog političkog obračuna s njim.