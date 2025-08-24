Iako su pitanja Ministarstvu zdravlja poslata 2. jula, odgovora još nema niti objašnjenja ko je i na osnovu čega dozvolio Jegdiću da napušta Specijalnu bolnicu za psihijatriju “Dobrota”.

Zdravstvene vlasti duže od mjesec i po ignorišu pitanja o skandaloznim propustima zbog kojih je osuđeni dvostruki ubica Uroš Jegdić donedavno iz psihijatrijske ustanove izlazio na slobodu iako mu je pravosnažnom presudom izrečena kazna zatvora od 20 godina, uz mjeru obaveznog liječenja i čuvanja.

Tom vladinom resoru, na čijem čelu je ministar Vojislav Šimun (Pokret Evropa sad) pitanja su, osim drugog jula, upućena i 21. jula i 15. avgusta.

Oni, međutim, do juče nijesu objasnili ko je konkretno odgovoran za to što je osuđeni ubica puštan iz “Dobrote” na takozvane “adaptacione vikende”, uprkos pravosnažnoj presudi.

Jegdić je u Višem sudu u Podgorici 5. novembra 2018. godine osuđen na 20 godina zbog ubistva komšija, bračnog para Dušana (64) i Bosiljke Kalezić (52). Ubio ih je na spavanju, u barskom naselju Šušanj...

“Zaboravili” da je reč o osuđeniku

Nakon zločina saopšteno je da je optuženi djelovao u “stanju bitno smanjene uračunljivosti”.

Kako pišu Vijesti, uz zatvorsku kaznu izrečena mu je mjera obaveznog liječenja, smješten je u Specijalnoj bolnici za psihijatriju “Dobrota”, odakle su, navodno greškom, počeli da ga puštaju na slobodne dane.

Da dvostruki ubica slobodno šeta otkriveno je kada je sin ubijenih Lazar Kalezić to prijavio nadležnima.

Iz Višeg suda u Podgorici ranije su objasnili da se to dogodilo jer su neki od ljekara u kotorskoj psihijatrijskoj ustanovi navodno “zaboravili” da je riječ o osuđeniku, pa su mu odobravali slobodne dane, odnosno liječenje u kućnim uslovima.

To su nadležni kazali sinu ubijenih, nakon što je pitao kako je moguće da osuđenog na dvadeset godina robije nerijetko srijeće u gradu.

Krajem marta njemu su iz Ministarstva zdravlja “objasnili” da im rečeno da je u pitanju nenamjerni propust, do kog je došlo zbog “personalnih promjena na sudskom odjeljenju”...

Tada su taj skanadlozni propust pravdali i prenatrpanošću odjeljenja na kom su smješteni osuđeni pacijenti.

Iz tog resora, ipak, ne nalaze za shodno da javnosti odgovore smatraju li da je “nenamjerni propust” dovoljno objašnjenje za to što je dvostruki ubica slobodno boravio van ustanove, iako po zakonu ne bi smio biti van kontrole sistema.

Bez odgovora ostala su i pitanja na osnovu kog zakonskog akta ljekari u SBP “Dobrota” imaju ovlašćenje da samostalno odlučuju o izlasku osuđenog lica iz ustanove, ako je tom licu izrečena i kazna zatvora, ali i jesu li tražili da se utvrdi individualna odgovornost ljekara koji “nije znao” da Jegdić ima i kaznu zatvora i da li su protiv tog ljekara pokrenute bilo kakve disciplinske ili zakonske mjere, pišu Vijesti.

Izmjene zakonskog okvira

Resor kojim rukovodi Šimun ćuti i o tome da li, ako nijesu pokrenuli postupke, namjeravaju to da učine, s obzirom na moguće ozbiljne posljedice po bezbjednost građana, ali i smatraju li da preopterećenost sudskog odjeljenja u bolnici “Dobrota” opravdava odluke koje imaju direktan uticaj na bezbjednost javnosti i kršenje sudskih presuda.

Nijesu odgovorili ni koliko se još osuđenih osoba trenutno nalazi na liječenju u Specijalnoj bolnici za psihijatriju “Dobrota” i da li im je omogućeno da borave van bolnice, pod sličnim okolnostima kao u slučaju Uroša Jegdića, ali ni na pitanje da li su ikada vršili vanredni nadzor nad načinom izvršavanja mjera bezbjednosti u toj bolnici, posebno u slučajevima lica osuđenih za teška krivična djela, te ako jesu, kada i kakvi su rezultati tih kontrola, a ako nijesu, zbog čega nijesu.

U konačnom, ostali su nijemi i na upit planiraju li da iniciraju izmjene zakonskog okvira kako bi se onemogućilo da zdravstveni radnici samostalno tumače sudske presude i odlučuju o ograničavanju ili ukidanju mjera bezbjednosti izrečenih od strane suda, ali i kako će ubuduće spriječiti slične propuste u postupanju sa osobama koje su istovremeno osuđene na zatvorske kazne i upućene na psihijatrijsko liječenje, imajući u vidu da je ovakav slučaj mogao imati tragične posljedice po druge građane.

Nakon što su “Vijesti” 2. jula objavile tu informaciju, podgorički Viši sud formirao je predmet radi ispitivanja dalje opravdanosti trajanja mjere bezbjednosti - obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, dok je kotorsko tužilaštvo počelo da ispituje eventualnu odgovornost ljekara za Jegdićevo puštanje.

Ročište u tom predmetu održano je 7. jula i istog dana okončano, a tek 19. avgusta naloženo je da ga prebace u ćeliju spuškog zatvora.

Prije nego je liječenje u psihijatrijskoj klinici ukinuto, Jegdiću je mjera obaveznog liječenja produžavana od donošenja presude.

Posljednji put to je učinjeno 24. januara prošle godine, objasnili su ranije “Vijestima” iz Višeg suda u Podgorici.

Tužilaštvo i dalje izviđa šetnje

“Vijesti” su juče objavile da kotorsko tužilaštvo i dalje, kako tvrde, utvrđuje ko je iz psihijatrijske ustanove “Dobrota” odgovoran za to što se dvostruki ubica Uroš Jegdić povremeno slobodno šetao državom.

Jegdić je prije tri dana prebačen iz kotorske psihijatrijske ustanove u Zatvor za duge kazne u Spužu, prenose Vijesti.

“U vezi s Vašim pitanjima, obavještavamo Vas da je povodom predmetnog događaja u Osnovnom državnom tužilaštvu formiran predmet radi ocjene da li u radnjama nekog od zaposlenih u Specijalnoj bolnici za psihijatriju Dobrota ima elemenata krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti, a koji predmet se nalazi u fazi izviđaja”, piše u odgovorima ODT-a Kotor.