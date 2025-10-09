Nišavić navodi da su za opremu tražili 483.500 eura

Izvor: MONDO

Koliko im je sredstava neophodna preduzeće je obavijestilo Sekretarijat za finansije koji je počeo pripremu budžeta za narednu godinu, za „Dan“ je saopštio Aleksandar Nišavić, direktor Vodovoda.

"Dostavili smo zahtjev za obezbjeđivanje sredstava iz budžeta Glavnog grada za narednu godinu, koja isključujući sredstva za javnu funkciju i sredstva za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, iznose 1.273.000 eura. U zahtijevanim sredstvima, na lokalnu infrastrukturu se odnosi 342.000 i tu dominiraju sredstva za rekonstrukciju vodovodne mreže na teritoriji glavnog grada i u prigradskim i seoskim područjima. Ovom stavkom obuhvatili smo sredstva za izradu projekata za hidrotehničke instalacije i izradu i reviziju projekata zona zaštite za izvorište Kaluđerovo oko, a s obzirom na to da je riječ kompleksnim projektima za čiju izradu naše društvo nema stručnih kapaciteta, ovi projekti su neophodan uslov za izgradnju lokkalne infrastrukture "saopštio je Nišavić.

Direktor Vodovoda kaže da su iz budžeta Glavnog grada tražili 447.500 eura za investiciono održavanje, prenosi Dan.

" Taj novac smo, pored adaptacije postojećih objekata, tražili i za participaciju u projektima, upravo kako bi zaštitili budžet Glavnog grada i učešćem u projektima obezbijedili investicije sa djelimično obezbijeđenim nepovratnim sredstvima grant podrške"naveo je Aleksandar Nišavić.

Nišavić navodi da su za opremu tražili 483.500 eura, piše Dan.

"Pored nabavke opreme za potrebe pumpnih postrojenja, planirana je nabavka teretnog vozila- kamiona za upravljanje otpadom, ali i električnih vozila, čime bi se značajno smanjili troškovi goriva i održavanja vozila " rekao je Nišavić.