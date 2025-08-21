Parcela je smještena između Kombinata aluminijuma Podgorica i lokalnog puta Dajbabe – Botun. U pitanju je objekat od državnog interesa, dakle neophodno je izgraditi ovakav jedan objekat kako bi Glavni grad adekvatno funkcionisao.

Izvor: MONDO

Izradnja novog sistema za prečišćavanje otpadnih voda planirana je na parceli od 13 hektara, koja je u vlasništvu Glavnog grada i koja se nalazi u industrijskoj zoni Kombinata aluminijuma, potvrdio je za Gradsku direktor Vodovoda Aleksandar Nišavić. Prvih šest objekata na udaljenosti od 141 do nešto manje od 500 metara nalaze se u industrijskoj zoni KAP-a, a van te zone nalaze se objekti koji nijesu uknjiženi u skladu sa zakonom.

“Parcela je smještena između Kombinata aluminijuma Podgorica i lokalnog puta Dajbabe – Botun. U pitanju je objekat od državnog interesa, dakle neophodno je izgraditi ovakav jedan objekat kako bi Glavni grad adekvatno funkcionisao. Kada govorimo o udaljenosti objekata od same parcele i od budućeg sistema za prečiščavanje otpadnih voda, prisutno je u neposrednoj blizini nekoliko objekata unutar industrijske zone i van industrijske zone, međutim, sama namjena ove parcele, shodno Detaljnom urbanističkom planu jeste industrija. Kada govorimo o objektima, najbliži objekat unutar industrijske zone jeste objekat koji se nalazi na udaljenosti od 141 metar i u pitanju je urušeni objekat u kojem se ne stanuje i nema namjenu“, naveo je Nišavić.

Nakon tog objekta, pojašnjava Nišavić, na 241 metar udaljenosti od budućeg postrojenja nalazi se objekat u izgradnji, a na 338, odnosno 369 metara su neuknjiženi objekti.

“Nakon toga na 439 metara i 499 metara u industrijskoj zoni imamo dva objekta koja su uknjižena i koja nemaju tereta i ograničenja. Pored objekata, dakle, koji su u industrijskoj zoni imamo i tri objekta van industrijske zone koji su na udaljenosti od 696 metara, objekat koji nije uknjižen. Na udaljenosti od 729 metara kuću koja je uknjižena sa teretom uzurpacije zemljišta i na udaljenosti od 847 metara kuću koja je uknjižena sa teretom da je u pitanju objekat bez dozvole“, ističe Nišavić.

“Pored ovoga bitno je da naglasimo i da je shodno dobijenim podacima, dakle udaljenost budućeg sistema za prečišćavanje otpadnih voda od samog centra naselja Botun 1.384 metra. U pitanju su podaci od stručnih službi, koji su dobijeni u okviru pripreme dokumentacije za izgradnju samog sistema koje je, svakako moguće provjeriti“, kazao je Nišavić.

Pojašnjava da su dokumentacijom koja je sastavni dio projekta, predviđene i mjere zaštite, koje bi se primjenjivale u slučaju da novi sistem utiče na životnu sredinu i stambene objekte u okolini.

“Sa tog aspekta su preduzete sve mjere koje su zakonom definisane i iste će se poštovati u toku izgradnje i nakon izgradnje samog postrojenja“, ističe Nišavić.

U pitanju je rješenje kojim je predviđeno da funkcioniše, da riješi probleme Glavnog grada kada su otpadne vode u pitanju za narednih 20 godina, naglasio je Nišavić.

Nišavić podsjeća da je tokom dvije javne rasprave koje je organizovao Glavni grad, odgovoreno na preko 140 pitanja, kako bi se dodatno razjasnile sve nedoumice vezano za gradnju novog postrojenja.