Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija ističu da je “inspekcijskim nadzorom ustanovljeno da ustanova ne obavlja djelatnost u skladu sa zakonom”.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prosvjetna inspekcija privremeno je zabranila rad srednjoj školi u sklopu privatne ustanove Obrazovni centar “United Kids International Montenegro” (UKIM) iz Podgorice, rečeno je “Vijestima” iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

To je učinjeno nakon što je, prema nezvaničnim informacijama, postupajući prosvjetni inspektor kontrolisao tu privatnu ustanovu i utvrdio da je program srednjeg obrazovanja licenciran za 15 đaka, a da ga pohađa 39, što je suprotno Opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju.

Iz UKIM-a nijesu odgovarali na pitanja “Vijesti” u vezi s nadzorom, ali ni privremenom zabranom rada, kao ni da li se nastava odvija ili je trenutno pauzirana, pišu Vijesti.

“S tim u vezi, ustanovi i odgovornom licu je naloženo da u određenom vremenskom roku otklone utvrđene nedostatke zbog kojih je nastupila privremena zabrana rada. Ustanova je od Prosvjetne inspekcije tražila odlaganje izvršenja rješenja o zabrani rada do donošenja odluke po žalbi, o čemu će shodno zakonu, u propisanom roku, odlučiti postupajući inspektor”, precizirali su iz resora Anđele Jakšić-Stojanović.

Naglašavaju da će Ministarstvo prosvjete nauke i inovacija i Odjeljenje prosvjetne inspekcije “i u budućem radu insistirati na obavezi poštovanja zakona, drugih propisa i opštih akata”.

“...I preduzimati mjere i radnje kako bi se spriječilo nezakonito djelovanje u svim javnim i privatnim ustanovama na svim nivoima i u svim oblastima obrazovanja”, poručili su iz Ministarstva.

Taj resor je od početka školske godine, zbog nezakonitosti, privremeno zabranio rad i podgoričkom Obrazovnom centru “The British Academy”, ali i nekim privatnim centrima za obrazovanje odraslih.

Privatna ustanova “The British Academy” je na tu odluku uložila žalbu Ministarstvu prosvjete. Takođe, od Prosvjetne inspekcije tražili su odlaganje izvršenja rješenja o zabrani rada do donošenja odluke po žalbi, što su inspektori, radi zaštite interesa đaka koja pohađaju ustanovu, i prihvatili.

Inspekcijski nadzor te podgoričke privatne škole započet je još polovinom juna, nakon što je Prosvjetna inspekcija zahtjevima za kontrolu, u kojima je izražena sumnja da “The British academy” ne ispunjava kriterijume na osnovu kojih im je lani izdata dozvola za rad.

Kroz uvid u školske evidencije, utvrđeno je da je izdato više od 170 svjedočanstava na kraju prošle školske godine, iako su licencu imali za 30 đaka i to na tri nivoa obrazovanja - predškolskom, osnovnom i srednjem.

Tokom nadzora je utvrđeno i da osam od 11 nastavnika nema licence za rad u obrazovnoj ustanovi i da se navodno radi uglavnom o stranim državljanima.

Konstatovano je da zakonske uslove ne ispunjava ni dotadašnji direktor ustanove, jer nema najmanje pet godina iskustva u nastavi, što je jedan od osnovnih kriterijuma za rukovođenje školom.

Iz Obrazovnog centra “The British academy” ranije su odbacili navode iz zahtjeva za inspekcijsku kontrolu i tvrdili da imaju svu dokumentaciju, ali i dobar odnos s roditeljima, prenose Vijesti.