Sjednici je prisustvovalo 106 od ukupno 121 profesora škole, a odluka o isključenju donesena je jednoglasno.

Izvor: MONDO/Katarina Drašković

Na sinoć održanoj sjednici Nastavničkog vijeća Srednje stručne škole Pljevlja donijeta je odluka o isključenju dvojice učenika koji su, kako se vidi iz nedavno objavljenog snimka na društvenim mrežama, vršili psihičko i fizičko nasilje nad profesoricom ruskog i italijanskog jezika Milenkom Cuparom.

Kako saznaje portal PV Informer, dvojica učenika od početka školske godine učestvovala su u nizu disciplinskih prestupa, uključujući vršnjačko nasilje, ometanje nastave i nedolično ponašanje prema nastavnicima.

Sjednici Nastavničkog vijeća prethodila je sjednica Odjeljenskog vijeća trećeg razreda obrazovnog profila Bravar/Zavarivač. Odjeljensko vijeće izreklo je ukor još jednom učeniku iz ovog odjeljenja, a za dvojicu najproblematičnijih učenika predložilo isključenje iz škole, kako zbog incidenata u školi, tako i van nje, prenosi CdM.