Dežurni ljekari i medicinsko osoblje u kotorskoj bolnici napadnuti su rano jutros, a muškarac koji ih je napao, povrijedio je dežurnog hirurga, a infektologa držao zarobljenog u sobi, saznaje nezvanično TV Vijesti.

Izvor: MONDO/Anto Baković

Infektolog Aleksandar Zekić na Fejsbuk profilu objavio je da su umjesto da se usredsrede na pomoć i zbrinjavanje pacijenata, morali da nađu način da izvuku živu glavu, prenose Vijesti.

Ističe da sistem mora naći način da se izbori sa napadima na ljekare, koji su uzeli maha, ili da medicinari savladaju vještine samoodbrane.