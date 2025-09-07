Tijelo preminulog koje je bilo u fazi „pucanja“ u posljednjem času premješteno je i odvezeno u Tivat gdje je sahranjen u tamošnjoj grupnoj grobnici jer u takvoj grobnici u Kotoru nije bilo mjesta.

Kanadski državljanin David Barry Newell (1947. godište) iz Sidneja, koji je preminuo 29. avgusta 2023. godine u Kliničko-bolničkom centru u Kotoru sahranjen je tek 2. septembra ove godine, i to tek nakon što se bolnička hladnjača pokvarila zbog čega je prijetila opasnost pojave zaraze, piše današnja Pobjeda.

Tijelo preminulog koje je bilo u fazi „pucanja“ u posljednjem času premješteno je i odvezeno u Tivat gdje je sahranjen u tamošnjoj grupnoj grobnici jer u takvoj grobnici u Kotoru nije bilo mjesta.

Kako Pobjeda saznaje, kanadski državljanin je bio pacijent u KBC Kotor, a nakon njegove smrti nastao je problem jer ga se porodica odrekla i odbili su da preuzmu tijelo i obave sahranu. Navodno direktor KBC Kotor je svakog mjeseca pisao raznim institucijama kako bi riješio taj slučaj, ali odgovora nije bilo.

Sagovornik Pobjede kaže da je nakon kvara bilo izvjesno da bi tijelo u hladnjači, koja ne funkcioniše, mogao dovesti do katastrofalnih posljedica u kotorskoj bolnici u smislu pojave i širenja zaraze. Situacija je bila alarmantna i moralo se brzo reagovati, a prema saznanjima Pobjede problem je riješen tako što je na kraju kanadski državljanin sahranjen u Tivtu.

Pobjeda nije mogla dobiti više informacija o tom slučaju, a u narednim danima tražiće odgovore od nadležnih institucija, KBC-Kotor, Ministarstva socijalnog staranja i Centra za socijalni rad.