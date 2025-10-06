Kako su kazali, nakon sprovedene javne nabavke i zaključenja ugovora sa izabranim dobavljačem, isporučeno je i postavljeno 100 kontejnera na javnim površinama širom Prijestonice.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Prijestonica Cetinje, posredstvom Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj, uspješno je realizovala projekat nabavke komunalne opreme za selektivno sakupljanje otpada, kroz Program podrške Eko-fonda, saopšteno je iz Kancelarija za odnose sa javnošću Prijestonice Cetinje.

Na osnovu Javnog konkursa Eko-fonda, Prijestonica Cetinje podnijela je prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava za nabavku 100 metalnih kontejnera zapremine 1,1 metara kubnih za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, prenosi Cetinjski list.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 51.909 eura sa PDV-om, dok je Eko-fond obezbijedio finansijsku podršku u iznosu od 41.527,20 eura, što predstavlja 80 odsto vrijednosti nabavke, navodi se u saopštenju iz gradske uprave.

Na svakoj lokaciji postavljena su po dva kontejnera, jedan za odlaganje "suve frakcije" otpada (reciklažni ambalažni otpad kao što su papir, karton, plastika, staklo i slično), i drugi za "mokru frakciju" (biootpad, ostaci hrane iz domaćinstava i ugostiteljskih objekata). Kontejneri su jasno obilježeni informativnim naljepnicama koje olakšavaju pravilno odlaganje. Zamjenom dijela starih kontejnera koji su služili za miješani otpad, novim kontejnerima za selektivno odlaganje, stvaraju se uslovi za uspostavljanje održivog sistema odvojenog prikupljanja otpada na teritoriji Prijestonice Cetinje – kazali su iz Prijestonice.

Dodaju da se na ovaj način značajno unapređuje lokalni sistem upravljanja otpadom, smanjuju količine otpada koji se odvoze na sanitarnu deponiju "Livade" u Podgorici, a samim tim i operativni i transportni troškovi DOO "Komunalno", kao i troškovi deponovanja koje snosi Prijestonica.

Osim ekoloških i ekonomskih koristi, selektivno sakupljanje otpada doprinosi ostvarivanju zakonskih ciljeva i principa cirkularne ekonomije, štiti životnu sredinu, produžava vijek trajanja sanitarne deponije, i omogućava dodatne prihode DOO „Komunalno“ kroz prodaju reciklažnog otpada – kazali su iz gradske uprave, javljaju Vijesti.

U saopštenju se zaključuje da uvođenjem ove nove komunalne usluge, Prijestonica Cetinje pravi važan korak ka održivijem i odgovornijem upravljanju otpadom, koji je prema njihovim riječima, u skladu sa savremenim evropskim standardima.