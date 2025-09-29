Skupština Prijestonice Cetinje usvojila je na današnjoj sjednici Program razvoja za 2026. godinu, koji predviđa niz ključnih projekata usmjerenih na unapređenje kvaliteta života u gradu, naveli su u saopštenju.

Izvor: Prijestonica Cetinje

Cilj ovih projekata je, ističu, da podstaknu dinamičniji privredni razvoj, unaprijede poslovni ambijent, valorizuju turistički potencijal i, što je najvažnije, doprinesu otvaranju novih radnih mjesta, kako prenosi CdM.

Zamjenik gradonačelnika Prijestonice Cetinje Marko Brnović kazao je da Program razvoja za 2026. godinu karakteriše vrijednost od 9,2 miliona eura, što predstavlja najveći kapitalni budžet do sada.

„Poređenja radi, 2018. godine, kada je počela primjena Zakona o Prijestonici, kapitalni budžet opredijeljen za potrebe razvoja Prijestonice iznosio je 5,7 miliona eura. Iz godine u godinu, vrijednost kapitalnog budžeta je rasla, kako je rasla i vrijednost tekućeg budžeta Crne Gore. Iz tog razloga danas možemo govoriti o rekordnoj vrijednosti kapitalnog budžeta, koja je za gotovo 3,5 miliona eura veća u odnosu na 2018. godinu”, kazao je Brnović, kako prenosi CdM.

Dodao je da navedena činjenica daje mogućnost da se Programom razvoja Prijestonice Cetinje za 2026. godinu, pored višegodišnjih projekata i projekata čija se realizacija sprovodi u kontinuitetu iz godine u godinu, planira i početak realizacije novih, za koje se očekuje da će imati višestruke benefite za Prijestonicu.

„Programom razvoja Prijestonice za 2026. godinu planirali smo početak realizacije pet novih projekata, i to: Radovi na očuvanju kulturnog i prirodnog nasljeđa; Izgradnja multimedijalnog i kulturnog centra; Izgradnja/rekonstrukcija i adaptacija vodovodne infrastrukture na seoskom području; Izgradnja višenamjenskih objekata – hala u okviru kompleksa „Gornji Obod“; Smart city Cetinje”, kazao je Brnović.

Program razvoja Prijestonice za 2026. godinu sadrži i brojne višegodišnje projekte kao što su Izrada tehničke i druge dokumentacije, Unapređenje rada javnih službi, Unapređenje lokalnih i nekategorisanih puteva, Izgradnja/rekonstrukcija i adaptacija gradskih saobraćajnica, Izgradnja/rekonstrukcija i adaptacija lokalnih objekata od opšteg interesa, Kupovina nekretnina i učešće u realizaciji projekata od javnog interesa koji se realizuju po modelu pjavno-privatnog partnerstva ili drugog oblika partnerstva i Unapređenje turističke ponude grada; Izgradnja/rekonstrukcija vodovodne infrastrukture, Rekonstrukcija dijela Vučedolske ulice, kanalisanje i odvođenje poplavnih, atmosferskih, i fekalnih voda od glavnog ponora do tunela Belveder sa sanacijom glavnog ponora, Uređenje gradskih parkova 13 Jul i Njegošev park, Izgradnja hotela Lokanda sa parking garažom i parternim uređenjem Trga Umjetnika i Izgradnja sportskog objekta – Hale.

“Osnov za izradu i donošenje godišnjeg Programa razvoja je Zakon o Prijestonici. Nakon sprovođenja Zakonom definisane procedure za izradu predloga Programa razvoja Prijestonice, isti se, u vidu informacije, dostavlja Skupštini Prijestonice Cetinje najkasnije do 30. septembra tekuće godine. Program razvoja Prijestonice za narednu godinu konačno usvaja Senat Prijestonice najkasnije do 1. novembra tekuće godine”, zaključeno je u saopštenju.