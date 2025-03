Hrvat prošao kroz veliku dramu u Crnoj Gori sa dvojicom Francuza

Legendarni hrvatski sportista Ivica Kostelić je preživio životnu dramu kada se, usled loših vremenskih uslova, prevrnuo kajak u kojem se nalazio.

Kostelića, zajedno sa jednim državljaninom francuske, spasila je mornarica Vojske Crne Gore koji su izveli akciju traganja i spasavanja koja je, prema navodima hrvatskih medija, trajala oko pet sati, a sada se pojavio i snimak iz helikoptera koji je napravljen termografskom kamerom.

Kostelić je dugo bio u vodi i držao se za kajak u kojem je bio Francuz.







"Operateri u Pomorsko-operativnom centru Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama u sklopu poziva za pomoć dobili su informaciju da su tri osobe upravljale kajacima od Skadra do ušća reke Bojane u Jadransko more i da je zbog složenih i loših vremenskih uslova došlo do prevrtanja jednog kajaka, nakon čega su jake struje odnele na pučinu dvije osobe, jednu hrvatske i drugu francuske nacionalnosti", navedeno je u saopštenju Uprave pomorske sigurnosti.

Otkriveno je da je sa Kostelićem i njegovim prijateljem iz Francuske bio još Francuz koji je uspio da pliva do obale u Albaniji.

Crnogorske službe su u ponedeljak oko 19 časova uveče primile poziv od člana ekipe koju je zahvatilo nevrijeme dok su se spuštali do ušća rijeke Bojane na granici sa Albanijom.