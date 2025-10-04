Helikopter se spustio kod crkve Ružice, gdje je put prethodno očistilo Komunalno preduzeće “Gradac” iz Mojkovca.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Ekipe Službe zaštite i spašavanja Mojkovac uspjele su da stignu do stočara na katunima, koji su prethodnih dana bili odsječeni zbog sniježnih smetova.

Kako je za portal RTCG kazao načelnik službe, Marinko Medojević, stočari su dobro, iako snijeg otežava svaku vrstu pomoći.

Medojević je naveo da su on i njegova ekipa do stočara Brajkovića stigli helikopterom MUP-a Crne Gore, jer, zbog smetova nije bilo moguće prići sa zemlje.

“Našli smo stočara Brajkovića. Živ je, što je najvažnije, stoka je dobro, ali su mu uginula dva psa. Nedostaje mu malo sijena, ali je rekao da će se snaći za sijeno kod komšija udaljenih oko dva kilometra. Još ne želi da silazi sa katuna, nadajući se da će snijeg da okopni”, istakao je Medojević.

Osim kod Brajkovića, ekipe su obišle i katune Pekovića i Živkovića. Do tih katuna put je očistilo Komunalno preduzeće iz Šavnika, čime je omogućeno da se dođe do njih. Na katun Okrugljak dopremljeno je sijeno za stoku.

“Stočari neće da silaze sa katuna. Istina je da snijeg nije veliki, ali su smetovi ogromni. Tu su nam pomogle kolege iz Šavnika koje su sa čistačima Komunalnog preduzeća očistile put do Pekovića katuna”, kazao je Medojević.

Na Bjelasici, međutim, situacija je još teška jer su oborena stabla blokirala put, prenosi RTCG.

“Moji ljudi nijesu mogli da priđu katunu, jer su drva popadala po putu. Stočari su ostali gore, čekaćemo do sjutra. Imaju nešto sijena, ali je snijeg ogroman. Došla je ekipa Službe zaštite i spašavanja iz Mojkovca do kilometar i po od njih, ali dalje nijesu mogli. Čuli su se sa njima, ali zbog drva dalje ne mogu. Vidjećemo sjutra da uz pomoć utovarne kašike, nekako pomognemo, ako se bude moglo”, zaključio je Medojević.