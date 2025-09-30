Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su građani imali ukupno 66 mjeseci da izvrše zamjenu starih dokumenata, te da nijednom građaninu neće biti onemogućeno ostvarivanje prava na ličnu kartu.

Izvor: MONDO/ Mirela Ljumić

U saopštenju podsjećaju da je Ministarstvo unutrašnjih poslova započelo izdavanje treće generacije ličnih karata još 30. marta 2020. godine, u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti, prenosi Dan.

Izmjenama zakona iz marta 2025. godine, Skupština Crne Gore produžila je rok za zamjenu ličnih karata do 30. septembra 2025. godine. MUP postupa u skladu sa zakonom i ne može samostalno mijenjati rokove koji se utvrđuju isključivo zakonom, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo ističe da je tokom više od pet godina kontinuirano informisalo javnost o ovoj obavezi putem medija, društvenih mreža, javnih nastupa i direktne komunikacije, uključujući i slanje SMS poruka građanima uz podršku mobilnih operatera.

"U više desetina javnih nastupa, saopštenja i kampanja apelovali smo na građane da izvrše zamjenu dokumenata. Posebno je ukazivano na benefite elektronske lične karte i važnost za ostvarivanje prava i obaveza", istakli su u MUP-u, prenosi Dan.

Naglašeno je da MUP ne pristupa građanima represivno, iako su zakonom propisane i novčane kazne za one koji ne posjeduju važeću ličnu kartu.

"Fokus Ministarstva nije kažnjavanje, već pružanje usluga. Samo u junu 2025. godine zaprimljeno je 10.093 zahtjeva, a u prva 25 dana septembra čak 36.041, što govori o ozbiljnosti pristupa i velikom obimu posla koji je uspješno realizovan", navodi se u saopštenju.

Posebno je istaknuto da su kroz mobilne stanice omogućene usluge i za nepokretna i teško bolesna lica, uz dolazak na kućnu adresu.

"Na kraju, želimo naglasiti da nijednom građaninu, ni nakon današnjeg dana, neće biti onemogućen pristup ostvarivanju prava na ličnu kartu", zaključuje se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.